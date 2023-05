Hvorfor en ung kvinde blev dræbt og efterladt på passagersædet af en bil i vandet ved Amager Strandpark, er der nok ingen, der bliver klogere på lige foreløbig. Efter to retsdage og en gennemgang af forløbet op til drabet står motivet stadig uklart.

»Det spørgsmål, som kan melde sig, er 'hvorfor'. Det har vi fået en mere eller mindre forståelig forklaring på. Den eneste, der nok egentlig forstår den forklaring, er tiltalte,« siger anklager Emil Lykke Gregersen i sin procedure ved Retten på Frederiksberg tirsdag.

Den 25-årig mand sidder tiltalt for at have dræbt sin kæreste og derefter kørt en bil i vandet med den afdøde kæreste på passagersædet ved Amager Strandpark den 2. januar sidste år. Han erkender sig skyldig.

Tiltalte var sindssyg og utilregnelig på gerningstidspunktet, fastslår anklageren under sin procedure. Den tiltalte kigger op, da ordene falder, og virker utilfreds med at være blevet kaldt sindssyg.

»Det kan vi roligt sige. Det var han,« siger anklageren så og fortsætter:

»Det er nok også den eneste forklaring på, hvorfor hun blev slået ihjel, hvis der da er en forklaring.«

Anklageren lægger vægt på tiltaltes forklaring om, at han har været syg i tiden op til drabet. Anklageren har særligt bidt mærke i tiltaltes forklaring om, at der var en stemme, der talte til ham. Til politiet har den tiltalte forklaret, at han var blevet besat af den dræbtes sjæl, der ifølge tiltalte bad ham om at slå sin kæreste ihjel.

Han har tidligere forklaret i retten, at han blev fysisk tortureret, hvis ikke han gjorde, hvad stemmen fortalte ham.

»Hvis jeg forstår det korrekt, så slog han hende ihjel for at slippe for sine egne smerter,« konkluderer anklager Emil Lykke Gregersen i retten.

Efter anklagerens procedure er det advokat Anders Schønnemanns tur. Han lægger ud med at fastslå, at han overordnet set er enig med anklagemyndigheden.

»Der er ikke den store divergens mellem, det jeg kommer til at påstå, og det anklageren lige har påstået,« starter Anders Schønnemann sin procedure.

Han er dog uenig i et forhold omhandlende en voldsepisode, der skulle være fundet sted et halvt år før drabet.

Anklagemyndigheden ønsker den tiltalte idømt en anbringelsesdom, hvilket tiltaltes advokat er enig i. Der falder dom i sagen torsdag.

