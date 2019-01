Umbrella-sagen med 1000 sigtede er nået til landets øverste domstol.

En ung mand bør straffes med ubetinget fængsel i 60 dage, fordi han delte to sexkrænkende videoer med en 15-årig pige i hovedrollen.

Sådan lyder opfordringen til fem dommere i Højesteret fredag fra statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen.

Dermed beder han landets øverste domstol om at skærpe straffen til en nu 20-årig mand, der spredte optagelserne til i alt 35 andre.

I Østre Landsret fik han sidste år en straf på 40 dages betinget fængsel. Han blev dømt for at udbrede børneporno og for blufærdighedskrænkelse.

Sagen er principiel. Den indgår i det kompleks af sager, som politiet har døbt Umbrella. Cirka 1000 mennesker skal have delt videoerne.

Hidtil har kun ni fået afgørelser i retssystemet, og sagen med den 20-årige er en af de ni. Højesterets afgørelse kan få betydning for mange andre sigtede.

- Vi står med kernen i det store samfundsproblem, som digitale sexkrænkelser udgør, siger Rasmus Kieffer-Kristensen til dommerne.

De to optagelser varer i henholdsvis 56 og 40 sekunder. Man kan tydeligt se pigens ansigt, og hendes fulde navn indgår på lydsiden. Hun er tidligere blevet tilkendt 30.000 kroner af Erstatningsnævnet.

På podiet i Højesteret får de fem dommere høretelefoner i ørerne og ser de to sekvenser på iPads.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Kirsten Bindstrup, beder derimod om frifindelse.

/ritzau/