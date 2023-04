En 13-årig pige har siden lørdag formiddag været centrum i en uhyggelig sag.

En sag, der har ført til anholdelsen af en 32-årig mand, der mandag eftermiddag blev sat bag tremmer efter et grundlovsforhør – foreløbigt til 11. maj.

Han er sigtet for at have bortført pigen og udsat hende for flere overgreb.

Mandag mødte B.T.s reporter anklageren i sagen, Susanne Bluhm, foran Retten i Næstved.

Hvad tænker du personligt om den her sag?

»Det er selvsagt en meget alvorlig sag. Jeg tror, vi allesammen var lettede, da politiets intense og grundige efterforskning førte til en anholdelse – og, at den 13-årige blev fundet i live,« fortæller Bluhm.

Der har været mange spekulationer om den formodede gerningsmand. Heriblandt om personen er kendt af politiet i forvejen.

»Når man efterforsker en sag af den her karakter, er det naturligt at kigge på andre gamle – eller uopklarede – sager og se på, om der er en sammenhæng,« siger Susanne Bluhm.

Hun oplyser, at det næste skridt i sagen er en grundig efterforskning.

