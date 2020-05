En fængslet bandefigur brød i 2019 ud. Anklager vifter i retten med gaspistol og -revolver fra flugtaktion.

To ansatte blev truet med våben, da en 24-årig bandefigur i november sidste år flygtede fra en psykiatrisk afdeling på sygehuset i Slagelse.

De våben er det lykkedes politiet at finde, siger anklager Skipper Pelle Falsled torsdag ved Retten i Næstved. Her hiver han under et retsmøde to håndvåben frem fra en gennemsigtig plastikpose.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at han (flugtfangen, red.) brugte denne her under aktionen, siger anklageren, mens han løfter det ene våben op i luften og drejer det hurtigt, så alle i lokalet kan se det.

Det er en sort gasrevolver, som har haft løsskudpatroner i. Også et andet våben - en sort gaspistol - hiver anklageren frem fra posen, løfter den op over hovedet og svinger den langsomt gennem luften, så alle kan se.

I retten er der næsten lige så mange formodede bandemedlemmer til stede, som der er betjente.

Seks mænd er tiltalt for aktionen i november 2019, hvor de hjalp en syvende - en 24-årig tidligere leder af grupperingen NNV - med at flygte fra den institution, hvor han sad fængslet i surrogat.

Våbnene kom ifølge anklagemyndigheden ind på den psykiatriske afdeling med en gæst, der er blandt de tiltalte.

De to håndvåben, som skulle være brugt under befrielsesaktionen, var bagt ind i en bradepandekage, som efterfølgende var pyntet med glasur og flødeskum.

Gæsten nægter sig skyldig i retten torsdag. Han medgiver dog, at han besøgte bandefiguren på sygehusets afdeling, fordi nogle ukendte personer havde hyret ham til at smugle tre telefoner ind i en kage.

Gæsten, der i dag er 18 år gammel, ville få 10.000 kroner for indsmuglingen. Den 18-årige forklarer i retten, at han ikke kendte bandefiguren, og at han ikke vidste, det ville ende med, at vedkommende ville flygte.

- Nej, så havde jeg ikke gjort det, siger han.

Han havde ikke større betænkeligheder ved at smugle telefoner ind, da han så regnede med, at det ville føre til en bødestraf eller meget kort fængselsstraf, hvis han blev taget i det.

/ritzau/