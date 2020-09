Dna-spor, nummerpladegenkendelse, chatbeskeder, vidner og sporsikring skal få to mænd dømt for to drab, ildspåsættelser og usømmelig omgang med lig på Vestsjælland.

De to mænd på 43 og 34 år er tiltalt for en række alvorlige anklager, heriblandt drabene på møntsamler Kiehn Georg Andersen og pensionisten Poul Franck Jørgensen.

Den 20. april 2019 i tidsrummet 20.25-21.35 blev møntsamleren Kiehn Georg Andersen slået ihjel med 'massiv stump vold' i sit hjem i Ruds Vedby. Fra hans hus, der efterfølgende var sat i brand, manglede der tre haglgeværer med 153 skarpe patroner og en møntsamling, som efterfølgende blev solgt videre. Haglgeværerne og Kiehn Georg Andersens lig blev efterfølgende fundet i en grusgrav ved Blæsinge.

Den 16. juni 2019 på et tidspunkt mellem klokken 08.40 og 09.20 blev 80-årige Poul Frank Jørgensen slået ihjel med adskillige knivstik i sit hus på Slagelse Landevej i Vemmelev. Hans lig blev fundet i huset, der ligesom Kiehn Georg Andersen var blevet sat i brand.

68-årige Kiehn Georg Andersen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere 68-årige Kiehn Georg Andersen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

På et retsmøde onsdag opsummerede anklager Susanne Bloom de beviser, som hun mener bør føre til domfældelse af de to drabstiltalte mænd.

Skiftende forklaringer: Den 43-årige har både til politiet og i retten givet vidt forskellige forklaringer. Til politiet har han først forklaret, at det var ham, der slog møntsamleren ihjel, men efter at have afgivet en næsten fuld tilståelse bad den 43-årige pludselig om at blive genafhørt.

Nu forklarede han, at den 34-årige kvalte møntsamleren med et halsgreb, og at det også var ham, der placerede liget i søen. På første retsmøde i sagen forklarede han, at det var en helt anden kammerat, der slog møntsamleren ihjel, men ved sidste retsmøde bad han igen om at få ordet. Nu fortalte han, at kammeraten, der slog mønthandleren ihjel, var identisk med den 34-årige.

Dna: I en sort landrover tilhørende den 34-årige har politiet fundet dna fra Kiehn Georg Andersen. Den 34-åriges dna er også fundet på nogle ubrugte kondomer, der blev fundet ved Kiehn Georg Andersens udbrændte hus.

ANPG - automatisk nummerplade genkendelse: Kameraer med automatisk nummerpladegenkendelse viser, at den 34-åriges to køretøjer – en sort landrover og en hvid VW Up – har forladt den 34-åriges bopæl i tiden op til drabene og er vendt tilbage bagefter. Den hvide VW findes også på overvågning nær det ene gerningssted.



Vidne: Et vidne, der tidligere har arbejdet i Kriminalforsorgen, har set to mænd ude ved grusgraven, og beskriver den ene som tattoveret i ansigtet. Vidnet beskriver også en sort bil, der ligner den sorte landrover meget.

Mønter: Forud for drabet på Kiehn Georg Andersen blev der søgt på sjældne mønter fra den 43-åriges computer. En møntsamling forsvandt fra Kiehn Georg Andersens hjem, og et vidne har forklaret, at han solgte møntsamlingen videre. En 12-kantet mønt magen til en, der manglede i samlingen, blev fundet i en båltønde på den 34-åriges ejendom.

Chatbeskeder. Beskeder mellem de to tiltalte viser, at de aftalte at mødes inden drabet på møntsamleren og bagefter taler om, at alt gik, som det skulle. Dagen inden drabet på Poul Franck Jørgensen aftaler de i at tage på jagt, selv om ingen af dem har jagttegn. Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi havde kort forinden udsendt en pressemeddelelse, hvor drabet på Kiehn Georg Andersen blev kædet sammen med et andet drab. Det fik den 34-årige til at opfordre vennen til at være forsigtig.

Røveri-offer: Offeret for et hjemmerøveri i Skibby har udpeget både den 34-årige og den 43-årige som gerningsmænd i et forbryderalbum.

Drejebogen: En sort kinabog blev fundet i den 34-åriges kælder. I den var der en liste over remedier som gummihandsker, geværer, kniv, lighter, tændvæske og tændblokke – remedier, som anklageren mener indgår i de to drab. I kælderen blev der også fundet masker, økser, daggerter og en lang række forskellige knive.

De to tiltalte nægter sig begge skyldige i drab, brand og usømmelig omgang med lig.

Der skulle oprindeligt være faldet dom 9. september, men på grund af sagens omfang er der indsat en ekstra retsdag 29. september, hvor der ventes at blive afsagt dom.