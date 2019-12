Når retssagen mod den formodede rovmorder James Schmidt går i gang i marts, går anklagemyndigheden efter at få ham idømt en livstidsdom.

Og det glæder Robinson-vinder Malene Hasselblad. Den 27-årige mand er nemlig tiltalt for at have dræbt hendes mor og to andre ældre mennesker.

»Det glæder mig, at anklagemyndigheden går efter en livstidsdom. Det var, hvad jeg håbede på,« siger hun til B.T.

Hendes 81-årige mor, Ina Hasselblad, blev i marts fundet død i sit hjem på Østerbro.

I tiden forinden var to andre ældre mennesker blevet fundet døde i deres hjem, som lå meget tæt på Ina Hasselblads.

I starten var der ingen, der mistænkte, at der skulle ligge forbrydelser bag.

Men nu mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi altså at kunne bevise, at James Schmidt står bag de tre drab. Noget, der skal straffes med landets hårdeste straf, hvis det står til anklagemyndigheden.

Og at det lige netop er livstid og ikke forvaring, anklagemyndigheden går efter, glæder Malene Hasselblad.

Hun henviser til, at en forvaringsdom er tidsubestemt, og efter højst tre år skal en psykiater vurdere, om personen kan blive prøveudskrevet.

Bliver den forvaringsdømte ikke prøveudskrevet, har pågældende krav på at blive vurderet igen senest et år senere og så fremdeles.

Det betyder helt konkret, at der ikke er en nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.

Det er der til gengæld for livstidsdømte. De kan tidligst blive prøveløsladt, når de har afsonet 12 år.

»Jeg er ikke overrasket over, at anklageren går efter en livstidsdom. Det, set i lyset af, hvad den tiltalte tidligere har begået af personfarlig forbrydelse, og ud fra Retslægerådets vurdering efter den nyeste mentalundersøgelse, som ligger uhyggelig tæt op af den, der blev lavet i forbindelse med tidligere dom,« siger hun og fortsætter:

»Livstid er lovens strengeste straf, og i fald tiltalte bliver kendt skyldig, synes jeg, det er den eneste passende dom.«

Det er ikke første gang, James Schmidt har udsigt til en hård straf, hvis anklagemyndighedens anbefaling bliver fuldt. Han blev i 2011 idømt forvaring for at have voldtaget en mindreårig pige, men Højesteret ophævede dommen i 2012. Retten tog hensyn til, at han var meget ung og ikke tidligere straffet.

I forhold til den kommende retssag nægter han sig skyldig i at have dræbt de tre ældre mennesker.