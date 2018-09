Tidligere sager om aktiv dødshjælp involverede nære relationer. Det er ikke tilfældet her, mener anklager.

København. Skal det koste fængselstid at hjælpe syge mennesker med at dø? Og hvornår kan man sige, at en person har medvirket til, at en person begår selvmord?

De spørgsmål behandler Retten i Svendborg onsdag, hvor de to pensionerede læger Svend Lings og Frits Schjøtt er på anklagebænken.

Ifølge anklager Kirsten Flummer kan retssagen ikke sammenlignes med tidligere sager på området.

- Vi er langt uden for de forhold, som retten har behandlet før, siger hun.

Hun henviser til flere tidligere sager fra landsret og Højesteret, hvor blandt andet venner har hjulpet andre med at begå selvmord, eller hvor en søn har assisteret sine forældre med at dø.

- De få afgørelser, vi har, handler om personer med nære relationer, og hvor der er følelser på spil, siger Flummer.

Det var der ikke ifølge anklageren, da Lings og Schjøtt udskrev medicin, som ifølge anklageskriftet blev brugt til selvmord.

- Vi kan ikke tillade os at have personlige følelser. De er ikke til stede her. Der er ingen formildende omstændigheder her, og der skal virkelig slås hårdt ned på læger, der misbruger deres adgang til medicin.

- Det kan ikke straffes med under fire måneder. Det er minimum for Frits Schjøtt, men det er det ikke for Lings, siger hun.

Hun mener, at lægerne bør straffes med fire måneder per tiltale mod dem.

Mens Schjøtt er tiltalt for ét forhold, er der derimod tre tiltaler mod Lings, som altså ifølge anklageren bør straffes med et års fængsel.

Schjøtt erkender sig skyldig, og hans forsvarer Birgitte Kirkegaard argumenterer for 14 dages fængsel til sin klient.

- Han har gjort det udelukkende af etiske grunde for at hjælpe et medmenneske. Jeg skal anmode om den mildeste dom, siger hun i retten.

Desuden viser Schjøtts dåbsattest en alder på 83 år, og den høje alder kan tælle som en formildende omstændighed.

Lings erkender i modsætning til sin tidligere kollega kun flere af de faktiske forhold, men nægter sig skyldig i at have assisteret andre med at begå selvmord.

Retten venter at afsige dom i sagen onsdag 26. september.

/ritzau/