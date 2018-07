Ubådskaptajnen håber på en mildere straf, når hans ankesag behandles i landsretten til september.

København. Han var anklagemyndighedens forreste mand i Kundbysagen og har gennem årene stået ansigt til ansigt med talrige drabsmænd.

Nu får anklager Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København så til opgave at håndtere danmarkshistoriens vel nok mest omtalte straffesag.

Til september er det således ham, der gennem tre dage skal føre ankesagen mod ubådskaptajn Peter Madsen i Østre Landsret.

Selv om 47-årige Madsen kategorisk har nægtet drabet på svenske Kim Wall, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Dermed bliver anklagerens opgave alene at overbevise landsretten om, at den skal gentage straffen fra Københavns Byret. Her valgte en enig domsmandsret i april at idømme Madsen fængsel på livstid.

For Kristian Kirk er hverken kravet om hårde straffe eller offentlighedens opmærksomhed dog ny.

Ud over terrorsagen mod teenagepigen fra Kundby, der ville bombe to sjællandske skoler, var Kristian Kirk således også en af anklagerne i den store rockersag, hvor Brian Sandberg og en stribe andre Hells Angels-folk blev idømt over 100 års fængsel.

I en anden sag indtog Kristian Kirk selv en absolut hovedrolle. Det skete, da han på TV2 News fremhævede det påfaldende i, at en række soldater pludselig havde modificeret deres forklaringer, hvorefter en premierløjtnant blev frifundet for grov pligtforsømmelse i Afghanistan.

Ifølge en artikel i Euroman gav Kristian Kirks udtalelse respekt blandt andre anklagere. Men hele sagen vakte stor harme i Forsvaret.

"Inkompetent" og "klaphat", skrev oberst Lars R. Møller i Berlingske om Kristian Kirk. "Juridisk hooligan", sagde forsvarsadvokat Torben Koch.

I ankesagen mod Peter Madsen er resultatet langt fra givet. For selv om der er tale om en bestialsk forbrydelse, hører det til de absolutte sjældenheder, at drabssager med et enkelt offer giver livstid.

Gennem de seneste ti år er 14 personer - ud over Madsen - blevet idømt livstid for drab. Men kun i tre af sagerne har der været tale om et enkelt offer.

Den nyeste af disse sager stammer fra november 2017. Her fik den 49-årige Christian Andersen i Vestre Landsret livstid for det delvist planlagte rovmord på en kvinde i hendes hjem ved Videbæk.

Det var imidlertid den omstændighed, at Andersen tidligere var dømt for drab, der gjorde, at både by- og landsret landede på livstid. Den dom er i øvrigt anket til Højesteret.

I en anden sag, der på mange måder minder om ubådssagen, blev den 45-årige førtidspensionist John Knudsen tilbage i 2010 straffet med livstid for gennem 30 timer at have sexmishandlet en fremmed kvinde på sin båd i Haderslev.

Senere kvalte han hende og smed liget i Haderslev Fjord - lænket til en stor blyklods. Foruden drabet blev John Knudsen dømt for besiddelse af børneporno og for at have forgrebet sig seksuelt på en niårig pige.

Spørgsmålet er nu, om Østre Landsret vil taksere Peter Madsens forbrydelse lige så hårdt.

Hvis det ikke sker, vil anklagemyndigheden angiveligt kræve forvaring.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

