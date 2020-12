I mere end fire år har en 28-årig fængslet mand været sigtet i ny sag. Nu kræver byret en afslutning.

Retten i Glostrup har tirsdag bestemt, at anklagemyndigheden inden 22. april skal beslutte, hvorvidt den dømte syrienkriger Enes Ciftci skal tiltales i en ny straffesag.

I mere end fire år har Enes Ciftci også kendt som Hamza Cakan været sigtet for at ville hverve en mand til Islamisk Stat. Men anklagemyndigheden har ikke truffet afgørelse om, hvorvidt han skal på anklagebænken.

Ciftci har via sin advokat, André Rouvillain, indbragt sagen for Retten i Glostrup og forlangt, at retten skal tvinge anklagemyndigheden til at få afsluttet sagsbehandlingen. Og det har retten nu gjort.

Ciftci selv sidder i fængsel. Det har han gjort siden marts 2015. Han blev tilbage i 2016 og siden i landsret og Højesteret idømt seks års fængsel for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien.

Som den første blev han ved dom frataget sit danske statsborgerskab, og han blev også udvist af Danmark. Inden han blev syrienkriger arbejdede han som pizzabager i Tune og Karlslunde.

I sager, hvor en dømt også er blevet udvist, vil vedkommende normalt blive prøveløsladt, når halvdelen af straffen er afsonet. Derefter vil udvisningen blive effektueret.

Ciftci kunne altså efter den fremgangsmåde være blevet prøveløsladt tilbage i marts 2018 og udvist til Tyrkiet. Men på det tidspunkt var der rejst en ny sigtelse mod ham.

- Han har flere gange søgt om prøveløsladelse. Det er blevet afvist med henvisning til den ny sigtelser, fortæller advokat André Rouvillain.

Nu er situationen imidlertid den, at den 27. februar 2021 så står Ciftci til at blive løsladt. Her har han nemlig afsonet alle seks år af dommen. Og derfor er der ikke noget grundlag for at holde ham bag lås og slå længere.

André Rouvillain er stærkt kritisk over for, at anklagemyndigheden har været så længe om at træffe afgørelse i sagen.

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at retten nu har fastsat en frist. Men formålet med det er forsvundet, fordi man har været så længe om at få berammet et retsmøde. Nu står min klient til at blive løsladt og udvist, inden fristen udløber. Og hvad har man så tænkt sig at gøre, lyder det fra André Rouvillain.

Hvis anklagemyndigheden ikke træffer afgørelse i sagen inden 22. april, vil sigtelsen mod Ciftci bortfalde. Anklagemyndigheden har imidlertid mulighed for at bede retten om at udskyde fristen.

/ritzau/