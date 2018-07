Vanvittig sejlads i Københavns havn skal straffes med mindst fire års fængsel, siger anklager i landsretten.

København. Der var ikke tale om et øjebliks uopmærksomhed, men derimod en række hasarderede handlinger, da to unge amerikanske kvinder i maj sidste år blev dræbt i en ulykke med vandscooter i Københavns havn.

Det er synspunktet, da senioranklager Rikke Jensen mandag procederer i ankesagen mod den 25-årige fører af den dræbende vandscooter.

I Københavns Byret lød straffen på to års ubetinget fængsel. I Østre Landsret er kravet mindst det dobbelte. Altså fængsel i fire år - ubetinget.

- Der er ikke tale om et øjebliks dumhed. Nej. Der er tale om, at tiltalte helt bevidst og med åbne øjne sejler helt vanvittigt, siger Rikke Jensen.

Blandt andet henviser hun til minutterne, der gik forud for påsejlingen af en lille udlejningsbåd med syv amerikanske kvinder, hvoraf to af dem døde.

Her skal den 25-årige og en gruppe kammerater på vandscootere have skabt stor utryghed i havnen. På et tidspunkt sejlede den tiltalte ifølge anklagen eksempelvis med stor fart direkte mod en speedbåd.

Først i allersidste sekund undveg han, så de ombordværende blev oversprøjtet af vand.

- Vi tænkte hver gang: "Shit, nu går det galt", har et kvindeligt vidne tidligere sagt.

Den helt uerfarne vandscooterfører vidste tilsyneladende godt, at det kunne gå galt.

I retten har han således fortalt, at han ved ankomsten til havnen nær havde ramt en bropille ved Langebro, ligesom vidner på stedet gjorde gruppen opmærksom på, at vandscootere i havnen slet ikke er lovlige.

Ikke desto mindre fortsatte de unge deres vanvidssejlads. Angiveligt sejlede de fire-fem gange hurtigere end tilladt, og på et tidspunkt mistede den tiltalte herredømmet over sin maskine.

- Han sejler alt for hurtigt og alt for tæt på den her lille båd, som ikke kan undvige. De kan ikke løbe væk. De er fanget i båden, siger senioranklager Rikke Jensen om kollisionen med de syv amerikanske kvinder.

Efter ulykken flygtede den 25-årige og kammeraterne til havnen i Brøndby. Kort tid efter dukkede politiet op, og gruppen blev anholdt. I den forbindelse erkendte manden sig skyldig, og det gør han fortsat.

Alligevel mener forsvarer Jane Ranum, at anklagerens strafkrav er alt for højt.

- Man skal bedømme sagen i den kontekst, hvor sejladsen fandt sted i. Det var en kontekst, hvor der ikke var tilnærmelsesvist den fokus på farlighed ved vandscootersejlads, som der er i dag, siger hun.

Den tiltalte er tidligere straffet for blandt andet grov vold og røveri. Bag sig har han også domme for narkokørsel og for at køre over for rødt.

Kravet om fire års fængsel rummer da også syv måneders fængsel fra en tidligere dom. Østre Landsret afsiger dom i sagen tirsdag klokken 14.

/ritzau/