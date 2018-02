Mandag blev en 20-årig idømt 30 dages fængsel for deling af sexvideo. 19-årig kræves idømt 60 dages fængsel.

København. Anklager Bente Schnack kræver fængsel i 60 dage til en 19-årig mand, som er tiltalt for at have delt sexvideoer af to 15-årige i 2015.

- Han har sagt, at han ikke rigtigt gjorde sig nogle tanker om alderen på de personer, der optræder i filmen.

- Men hvis man sender sådan en film, er man nødt til at gøre sig nogle tanker om, hvad det er, man sender, siger anklageren i Retten i Lyngby mandag eftermiddag.

Hun fortæller, at der dog kan blive tale om en betinget straf med krav om samfundstjeneste.

Den 19-årige er tiltalt for fem gange at have delt sexvideoer til 34 forskellige personer i Facebooks chatrum, Messenger. Der er tale om to videoer. Den ene havde en varighed af 56 sekunder, mens den anden varede 40 sekunder.

Tidligere mandag i Retten i Randers blev en 20-årig mand fra Syddjurs idømt 30 dages betinget fængsel for at dele en sexvideo. Her havde anklageren krævet mindst 60 dages fængsel.

Manden var tiltalt for at have delt videoen til 12 personer via chat.

De to sager i Randers og Lyngby er de første prøvesager i et større kompleks med flere end 1000 unge, som sigtes for distribution af seksuelt krænkende videoer.

Ved deling af nøgenfotos på nettet skal anklageren normalt nedlægge påstand på 30 til 40 dages fængsel, påpeger Bente Schnack. Sagen i Lyngby er dog grovere, og derfor skal straffen være højere, lyder det.

- Det er en kriminalitet, som er ganske ødelæggende for ofrene mange år frem. Ofrene er magtesløse. Man aner ikke, hvordan man får det fjernet fra nettet. Det kan ikke lade sig gøre, siger hun.

Forsvarer Henrik Juel Halberg argumenterer i sin procedure for, at den 19-årige skal frifindes. Han lægger blandt andet vægt på, at den tiltalte har fortalt, at han ikke vidste, at de unge i videoerne kun var 15 år.

- Retten skal bedømme, om det er tydeligt, at de var under 18 år. Jeg er ikke enig i, at man har nogen forpligtelse til at foretage undersøgelser, siger forsvareren.

I sagen har ingen skullet vidne. Derfor kan retten ikke bevise, at delingerne var egnet til at krænke blufærdigheden hos modtagerne, mener forsvareren.

- Uden den bevisførelse er det efter min opfattelse ikke muligt, at man kan dømme i de forhold, der handler om blufærdighedskrænkelse, siger han.

Dommen i Lyngby ventes senere mandag eftermiddag.

/ritzau/