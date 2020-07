Der er krav om op mod fire års fængsel til den ene af svindeldømte Britta Nielsens tre børn.

Det har anklager Lisbeth Jørgensen torsdag fortalt i Retten i Glostrup.

Der er krav om en fængselsstraf på mellem tre et halvt år og fire års fængsel til datteren Samina Hayat og en straf på mellem halvandet og to år til datteren Jamilla Hayat.

Sønnen skal straffes med mindst tre års fængsel, lyder det.

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, og hendes tre børn er blevet tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i pengene.

Datteren 33-årige Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner, 36-årige Jamilla Hayat er tiltalt for beløb på knap 3,5 og sønnen er tiltalt knap 10,7 millioner kroner.

De nægter sig alle skyldige.

/ritzau/