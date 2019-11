Ifølge anklagemyndigheden skjulte Britta Nielsen sine spor ved at slette afsnit i mails og dokumenter.

Gamle mails og udskrifter fra sagsbehandlingssystemer bliver tirsdag lagt frem i Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden er i færd med at dokumentere sagens beviser mod den svindeltiltalte Britta Nielsen.

Her kommer det frem, at Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden nøje forsøgte at slette sine spor. Det skete blandt andet ved, at hun slettede standardpunkter i udfyldelsesformularer samt afsnit i mails.

Hun brugte eksempelvis metoden i 2015, da Jammerbugt Kommune ikke fik brugt alle de projektmidler, den var blevet tildelt.

En afdelingsleder ville vide, hvordan kommunen skulle håndtere de overskydende penge.

Britta Nielsen sendte derefter en formular, som kommunen skulle udfylde. Men her fjernede hun et vigtigt punkt, hæver anklagemyndigheden.

I formularen var der en svarmulighed, man kunne benytte sig af, hvis man ville beholde tilskudsmidler til senere projekter.

Men i svaret til Jammerbugt Kommune var den mulighed fjernet, så i stedet endte pengene til sidst i Britta Nielsens egen lomme, lyder anklagen.

Anklageren fortæller desuden, at Britta Nielsen flere gange slettede afsnit i mails, der blev sendt mellem hende og modtagerkommuner, inden hun lagde korrespondancerne ind i Socialstyrelsens systemer.

Derudover viser anklager Kia Reumert dokumenter, der viser, hvordan Britta Nielsen ændrede kontonumre, så penge, der skulle være gået til Københavns Kommune, i stedet gik til hende selv.

Alt dette gjorde hun for at slette sine spor, lyder anklagen.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for knap 117 millioner kroner fra de offentlige kasser.

Hun erkendte på retssagens første dag at have overført offentlige midler til sig selv, da hun var ansat i Socialstyrelsen. Hun husker dog ikke alle overførelserne specifikt. Derfor er der kun tale om en delvis tilståelse.

/ritzau/