Seks år fra sigtelse til tiltale i straffesag om moms og skat. Forsvarer kritiserer Københavns Politi.

København. Næsten alle oprindelige påstande i en stort anlagt sag om økonomisk kriminalitet mod en direktør i rengøringsbranchen er blevet opgivet af Københavns Politi.

Da manden blev anholdt i juni 2012, drejede sigtelsen sig om svindel med skat og moms for 250 millioner kroner. For nylig blev sagen omsider sendt til retten. Anklageskriftet viser, at den er skrumpet ind til en tiltale om 2,8 millioner kroner.

Direktørens forsvarer siger, at han ikke tidligere har set et lignende langsommeligt forløb.

- Jeg mener, at sagsbehandlingen er omtrent så kritisabel, som den overhovedet kan være, siger advokat Kåre Pihlmann.

I omkring seks år har efterforskere og flere forskellige anklagere i Københavns Politi behandlet sagen, og i foråret overtog senioranklager Mads Schønning Frandsen den fra en kollega. Han erkender, at det er en "voldsom tilskæring".

Reduktionen skyldes blandt andet, at det efter så mange år er vanskeligt at føre bevis for de oprindelige sigtelser, som handlede om såkaldt kædesvig.

- Når der er gået så lang tid, er det for eksempel et spørgsmål, om vi kan gå ud og få fat i de mennesker, som vi oprindeligt mente, var stråmænd, siger senioranklageren.

- Jeg har foretaget en anklagerfaglig vurdering og har besluttet at stå på det, som jeg vurderer, man med sikkerhed kan bevise. Også den straf, der er udsigt til, spiller en rolle. Når en sag bliver gammel, vil det påvirke strafudmålingen, siger Mads Schønning Frandsen.

Godt 100 personer deltog, da Københavns Politi for seks år siden tog ud for at anholde direktøren og andre for omfattende sort arbejde i rengøringsbranchen, fremgår det af politiets årsberetning.

Et stort antal selskaber var oprettet ved brug af stråmænd, der som belønning havde fået omkring 100.000 kroner. Det var en "storstilet, planlagt aktion", hedder det.

Derefter lå sagen, hvis bilag fylder 49 ringbind, i flere år uden en afgørelse. Forsinkelsen er blandt andet blevet forklaret med udskiftning af medarbejdere hos både politiet, Skat og i anklagemyndigheden.

Tre gange klagede advokat Kåre Pihlmann til Statsadvokaten i København.

Da intet skete, mistede han tålmodigheden og bad retten om at skride ind, oplyser han. Ifølge en regel i retsplejeloven kan en dommer undtagelsesvist give anklagemyndigheden en frist for, hvornår der skal rejses tiltale - og hvis fristen ikke overholdes, falder sagen til jorden.

- Få dage før retsmødet indtraf miraklet. Der kom endelig et anklageskrift. Det viser en reduktion af sigtelsen på 99 procent, siger Kåre Pihlmann.

/ritzau/