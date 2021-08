De adskillige voldtægter og seksuelle overgreb, som en 60-årig mand er anklaget for at have udsat sin steddatter for gennem 11 år, kunne formentligt have været stoppet langt tidligere.

Det kom frem i byretten i Aarhus mandag formiddag under det første retsmøde.

Ifølge anklagemyndigheden blev de første overgreb, som stedfaren er tiltalt for at have begået, nemlig allerede meldt til politiet i 2004.

Det vil sige samme år, som steddatteren har forklaret, at de skulle være startet.

Familien har gennem årerne flyttet bopæl mere end 20 gange – både i Danmark og udlandet – men på daværende tidspunkt boede de i byen Odder syd for Aarhus.

Her havde de en au pair-pige fra Kenya, som hjalp med at passe forurettede og hendes to mindre søskende. Og hun skal angiveligt have meldt den nu 60-årige til politiet allerede dengang.

»Politiet mødte op, og jeg blev afhørt, og de ville se min computer igennem,« bekræftede den 60-årige mandag i retten.

Efterfølgende blev sagen henlagt, og au pair-pigen rejste tilbage til Kenya. Ifølge steddatteren fortsatte de frygtelige overgreb helt frem til 2015.

Det vil sige fra hun var 10 til hun blev 21 år. I perioder ugentligt. I familiens forskellige hjem og på barer på en række feriedestinationer som Kreta, Gibraltar og Fuengirola.

Stedfaren, som pigen i mange år troede var sin biologiske far, nægter sig fortsat skyldig i alle forhold.

Kan der være episoder, hun kan have misforstået? Spurgte specialanklager Jesper Rubow i retten:

»Det spørgsmål har jeg tænkt over 10.000 gange de sidste 12 måneder, og nej, jeg kan ikke huske, der skal have været noget som helst, lød svaret fra ham.

»Hun var min datter. Det er mig der har trøstet hende, når hun var ked af det, og mig der satte plaster på, hvis hun havde slået sig. Vi havde en fanatisk forhold. Hun var min datter,« tilføjede han.

Han forklarede i retten, at det først var efter, at steddatteren anmeldte ham den 17. september sidste år, at han blev bekendt med anklagerne mod ham.

Mandag eftermiddag vidner steddatteren i retten, men da dørene er blevet lukket, kan B.T. Ikke være til stede under hendes vidneforklaring. Der er afsat 4 retsdage til nævningesagen mod stedfaren. Hvis han bliver kendt skyldig, kan han se frem til en fængselsdom på minimum fire år. Han nægter sig skyldig i alle forhold.