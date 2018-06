Sager om bestikkelse i et omfang som i Atea-sagen er sjældne og skal straffes hårdt, mener anklager.

København. Retten i Glostrup kendte onsdag alle otte tiltalte i Atea-sagen skyldige, og de to hovedmænd blev idømt fængsel i et år og i halvandet år.

Det er hårde straffe, men det skal det også være, mener anklager Jørn Thostrup, der dog havde krævet to og et halvt års fængsel til hovedmanden.

- Det er en meget usædvanlig sag, for vi har heldigvis ikke set bestikkelse i det omfang i Danmark, siger han efter dommen.

Han mener, at det er vigtigt, at der bliver slået hårdt ned i den slags sager.

- Retten sender et stærkt signal om, at man i de heldigvis sjældne sager om bestikkelse herhjemme får hårde domme, som det er sket her.

- Som retsformanden også sagde, så er der tale om samfundsskadelig virksomhed, og hårde straffe virker også forebyggende, slår Jørn Thostrup fast.

Selskabet Atea fik en bøde på ti millioner kroner i sagen.

- Der er ikke praksis for så høje bøder til virksomheder. Det er en meget høj bøde, men jeg mener, at man har fundet en god balance i forhold til sagens grovhed.

