Østre Landsret skal se på sag om 40-årigs drab på to kvinder. Han blev i byretten idømt 16 års fængsel.

16 års fængsel er ikke en hård nok straf til 40-årige Martin Christensen Degn, der er dømt for at have dræbt to kvinder på Sjælland sidste år.

Det mener anklagemyndigheden, der har valgt at anke dommen, der blev afsagt for to uger siden i Retten i Næstved.

Statsadvokaten i København skriver på Twitter, at myndigheden onsdag har anket dommen og vil kræve manden idømt livstid.

- Anklagemyndighedens påstand for landsretten vil være fængsel på livstid, skriver Statsadvokaten i København.

Den dobbelte drabsmand har ikke ønsket at anke dommen, men nu skal han alligevel en tur i landsretten.

Det var tidligt om morgenen 15. november sidste år, at Martin Christensen Degn dræbte sine tre børns mødre.

Først slog han sin kæreste, Line Messerschmidt, ihjel i deres fælles hjem i Ruds Vedby. Halvanden time efter blev ekskæresten Jeanette Rømer Hansen dræbt i sit hjem i Kundby.

Ved byrettens dom fortalte retsformand Line Bjørklund, at retten så det som en formildende omstændighed, at forholdet mellem Martin Degn og Line Messerschmidt var præget af jalousi gennem længere tid.

- I perioden helt op til drabene havde tiltaltes kæreste udsat tiltalte for et massivt pres og manipulerende behandling, blandt andet ved at lydoptage og genafspille langvarige forhør af tiltalte omhandlende hans forhold til begge de dræbte kvinder, sagde Line Bjørklund.

Optagelserne blev afspillet under sagen, og af forsvarer Kristian Mølgaard blev de brugt som argument for, at straffen skulle være mildere end livstid. Hans påstand var fængsel i 14-15 år.

Forud for det første drab havde der været en form for skænderi mellem Martin Degn og Line Messerschmidt. Angiveligt truede hun med at forlade ham og forhindre ham i at se børnene igen.

Martin Degn stak en kniv i Line Messerschmidt 28 gange. Hun forsøgte at flygte ud af huset i Ruds Vedby og blev fundet død i haven.

Efter drabet ringede han selv til alarmcentralen, men politimanden i den anden ende formåede ikke at få drabsmanden til at blive i røret. Martin Christensen Degn var på vej til at begå endnu et drab.

Knap halvanden time efter drabet i Ruds Vedby ankom Degn til Kundby, hvor Jeanette Rømer Hansen boede. Han havde ringet og vækket hende, og hun var i bad, da han kom.

I køkkenskuffen fandt han en kniv, og med den stak han sin tidligere kæreste 19 gange.

Selv om byretten fandt formildende omstændigheder, var der også flere ting, som talte for en hårdere straf.

Det anses som skærpende, at han opsøgte sin ekskæreste i hendes hjem i Kundby, og så er drabenes brutalitet også skærpende.

