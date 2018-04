Peter Madsen havde flere hundrede billeder og videoer med drab og mishandling. Hans internet-søgehistorik viser, at han jævnligt søgte efter porno og drab. Det kom frem under det 9. retsmøde i sagen mod Peter Madsen.

Vejret, nyheder, porno og en kvinde der får halsen skåret over. Sådan var Peter Madsens søgehistorik på en almindelig dag i månederne om til ubådssejladsen 10. august, hvor den svenske journalist Kim Wall mistede livet.

Den danske opfinder er tiltalt for grov seksuel mishandling, drab, usømmelig omgang med lig og for at bringe andres liv i fare med grov, uforsvarlig sejlads.

Under efterforskningen af sagen har politiet beslaglagt flere computere og eksterne harddiske fra Peter Madsen, ligesom det er lykkedes at genskabe profilen på Peter Madsens forsvundne iPhone. Onsdag dokumenterede anklageren det indhold, der blev fundet på det elektroniske udstyr, og politiets fund afslører, at Peter Madsen havde en stor interesse for drab og mishandling.

En rapport fra Det Nationale Cybercrimecenter, NC3, konkluderer blandt andet, at der på materialet er fundet en større mængde filer med filmsekvenser og fotos med relation til fetich, tortur og drab. Der er fundet 135 motiver med drab, og 146 filer med mishandling af kvinder, der blandt andet får halsen skåret over og bliver brændt. Der er også fundet andet materiale med drab og mishandling af kvinder og mænd. Der blev også fundet to videoer, der viser halshugning af kvinder. Et andet sted vises kvinder, der får halsen skåret over med små knive. Det blev også fundet materiale med hjemmelavet porno.

Der blev også fundet en skønlitterærtekst, hvor en ni-årig pige fantaserer om at blive spiddet. Desuden er der også blevet funder syv filer med spidning.

På en sti på en af de beslaglagte computere er der blandt andet internet-historik fra 2015 frem til april 2017. Der optræder tre email-adresser med forskellige mandlige navne, som ifølge it-efterforskerne formentlig er oprettet af den samme person. Der blev gendannet 41 billeder af skader af menneskekroppe med store skader. Disse billeder var egentlig slettede, men blev genskabt af politiet.

Peter Madsens søgehistorik viser, at søgninger på drab og mishandling nærmest var rutine for raket- og ubådsbyggeren på til Kim Walls død. Her er et uddrag af hans søgehistorik, der blev lagt frem i retten.

12. juli 2017: Spanien, Prins Joachim, onanerende mand, stripklubber i Barcelona, avisartikler m.m.

16. juli 2017: Gyldendal Bogklub, historiske billeder, kønssygdomme og en særlig slags kniv.

17. juli 2017: Ingeniørens blogforum, porno og historiske artikler.

22. juli 2017: Kvinde der bliver overfaldet

23. juli 2017: Porno.

26. juli 2017: Henrettelsesvideoer fra ISIS, live-sex-optagelser, kvindelig halshugning, narkohandlers halshugning af en pige, vejret og nyheder.

27. juli 2017: Halshugning, porno, en særlig slags rør, voldsomme ulykker, henrettelsesvideoer og mere porno.

28. juli 2017: Vejret, kasteration med en kniv, pistol og gangbang.

1. august 2017: Bitcoins og mishandling.

3. august 2017: Tekniske ting, døende kvinde, mor-datter-porno, dykning med UC3 Nautilus.

4. august 2017: Ubåden, porno og flybilletter.

5. august 2017: Krak, porno, youtube.

8. august: Nyheder m.m.

9. august: Tekniske ting, porno, halshugningen og mishandling. Dagens sidste søgning var på en halshugningsvideo var ca. kl. 00.35 natten til 10. august - altså 19 timer før, at Peter Madsen sejlede ud med Kim Wall, siger anklageren.

Anklagerens fremlæggelse af søgehistorikken og de mange billeder og videoer på Peter Madsens elektroniske udstyr har til formål at tegne et billede af, at Peter Madsen interesserede sig for drab og mishandling op til Kim Walls død. Under tidligere retsmøder har anklageren fremvist tegnefilm med halshugning og spidning af kvinder. Peter Madsen har selv forklaret, at han så halshugningsvideoer, fordi han havde sympati med ofrene.

Der er afsat 12 retsmøder til sagen og der ventes at falde dom 25. april.