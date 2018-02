Der er ingen tvivl om, at 18-årig albaner er skyldig i drabsforsøg på cykelhandler, siger anklager.

København. Der er ingen tvivl om, at en 18-årig albansk mand er skyldig i drabsforsøg i forbindelse med et groft hjemmerøveri mod en 69-årig cykelhandler på Østerbro i København i februar sidste år.

Sådan siger anklager Stine Winther onsdag i Københavns Byret.

Her er den 18-årige mand fra Albanien tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med det voldsomme hjemmerøveri, som han begik sammen med en anden.

Den unge mand nægter sig skyldig.

Mandag forklarede den 18-årige, at han havde følt sig presset til at deltage i hjemmerøveriet, og at det i øvrigt ikke var ham, der havde trådt på offerets hals, sparket til og stukket den nu 70-årige mand flere gange med en kniv.

Men den forklaring holder ikke, mener anklageren.

- Jeg har sjældent oplevet en tiltalt, der i så høj grad prøver at skubbe skylden over på en anden.

- Tiltalte har desuden forklaret, at han troede, de skulle begå et indbrud, men det giver ikke mening.

- De har masker på, snor med til at binde offeret og en kniv med til at true ham, siger Stine Winther i retten onsdag.

Offeret har sagt, at det var den på daværende tidspunkt 17-årige, som førte kniven.

Det er den forklaring, de seks nævninger skal lægge vægt på, når de skal vurdere skyldsspørgsmålet, mener Stine Winther.

- Offerets forklaring var sikker, detaljeret og i overensstemmelse med de lægelige undersøgelser.

Forsvarsadvokat Søren Bech mener ikke overraskende, at hans klient skal frifindes.

Det skal han, fordi der ikke er noget, der peger på, at den 18-årige skulle have været med til at planlægge hjemmerøveriet, som anklageren mener, lyder det fra forsvareren.

- Han var kommet til Danmark, kort tid før det skete. Hvor skulle han kende offeret fra, spørger Søren Bech i retten onsdag.

Han sår samtidig tvivl om den forklaring, offeret gav mandag.

- Han (offeret, red.) har skabt sig nogle billeder i sit hoved, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

- Det er der heller ikke noget at sige til, med det han har været udsat for.

- Men det var ikke min klient, der udsatte ham for det, siger Søren Bech i sin procedure.

De seks nævninger skal i første omgang tage stilling til, om den 18-årige er skyldig.

Først efter en eventuel dom vil der blive taget stilling til strafudmålingen.

Anklagemyndigheden har rejst sagen mod den 18-årige som en nævningesag. Det betyder, at der vil være et krav om mindst fire års fængsel.

Udgangspunktet i sager om hjemmerøverier er fem års fængsel.

Et drabsforsøg straffes isoleret set i udgangspunktet med seks års fængsel.

Retssagen mod den 18-årige fortsætter fredag, hvor der falder dom.

/ritzau/