En 17-årig dreng, der blandt andet er tiltalt for vold mod 14-årige Marcus, som døde sidste år i 'dødslejligheden' på Østerbro, bør straffes med fire måneders fængsel.

Sådan lød kravet fra anklager Søren Harbo, da han onsdag holdt procedure i sagen mod den 17-årige dreng.

Sagen udspringer af en skæbnesvanger aften i en lejlighed på Skarøgade på Østerbro i marts sidste år, hvor den bare 14-årige Marcus døde af indre blødninger som følge af en såkaldt udrift i milten, der opstod på ukendt vis.

I den forbindelse er en 41-årig kvinde tidligere blevet dømt for at have efterladt sin egen datter samt Marcus i hjælpeløs tilstand i lejligheden, mens den 17-årige er tiltalt efter den 'milde' voldsparagraf 244, fordi han i løbet af aftenen skulle have slået og sparket Marcus.

Sagen om 'dødslejligheden' kort 10. marts 2018 var 14-årige Marcus og en række andre unge mennesker til fest i en lejlighed på Østerbro. Til festen bliver der ifølge vidneforklaringer indtaget forskellige former for narkotika foruden en del alkohol. I løbet af aften bliver Marcus dårlig, og vidner har tidligere forklaret, at han både kaster op og tisser i bukserne. Alligevel går der mange timer, før der bliver tilkaldt en ambulance, og da den endelig bliver tilkaldt, er det for sent. Umiddelbart efter ambulancen har taget Marcus med på hospitalet, bliver han konstateret død på grund af indre blødninger som følge af en udrift i milten. Lejlighedens 41-årige beboer er siden blevet stillet til ansvar for Marcus død, fordi hun efterlod ham og hendes egen 14-årige datter i hjælpeløs tilstand. Datteren er ligeledes død i dag. Tirsdag startede sagen mod en anden gæst til festen. En 17-årig dreng, der er tiltalt for at have slået og sparket Marcus samme aften. Han nægter sig skyldig. Den 17-årige har tidligere været sigtet for drabet på Marcus, men Anklagemyndigheden har droppet sigtelsen, fordi man ikke mente, at der kunne føres bevis for det.

Den 17-årige, der nægter at have udøvet vold mod Marcus, optog desuden en video af Marcus, der lå livløs på badeværelsesgulvet i lejligheden på Østerbro, mens han udtalte:

»Sådan er det, når vi dræber herude i kvarteret – Østerbro gangsta shit.«

Den 17-årige har over for politiet erkendt, at han optog videoen, men skulle i samme ombæring have forklaret, at det blot var i sjov.

Anklager Søren Harbo procederede onsdag for, at netop den voldsomme video vidnede om, at den tiltalte var både voldsparat og aggressiv.

»Det, der er så tragisk ved den video, er, at vi rent faktisk ikke ved, om Marcus er i live. Men det viser efter min opfattelse en ung mand, der er voldsparat og aggressiv,« lød det fra Søren Harbo.

Den 17-årige er desuden tiltalt for at have kastet en fuld coladåse i hovedet på en person, der var ansat på den institution, hvor han sad varetægtsfængslet.

Det erkender den 17-årige, men afviser derimod Anklagemyndighedens påstand om, at han skulle have truet flere andre ansatte ved blandt andet i ét af tilfældene at have sagt: »Jeg er dømt for drab, jeg flækker dig,« ligesom han også afviser Anklagemyndighedens påstand om, at han skulle have puttet hash i en pandekage og serveret den for en pædagog på institutionen.

Den 17-årige, der ikke er tidligere straffet, har ikke ønsket at afgive forklaring for retten.

Der ventes at falde dom fredag.