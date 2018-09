Hvis Jakob Scharf bliver kendt skyldig, kræver anklageren, at hans overskud fra omstridt bog konfiskeres.

København. Anklagemyndigheden kræver, at retten konfiskerer tidligere PET-chef Jakob Scharfs overskud fra bogen "Syv år for PET".

Det fremgår af et opdateret anklageskrift.

- Det gør vi, fordi vi ikke mener, du (man, red.) skal kunne tjene penge på at overtræde loven, lyder det fra vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen i en skriftlig kommentar til medier.

Beløbet, som anklagemyndigheden mener, skal konfiskeres, lyder på 397.625 kroner.

I bogen "Syv år for PET" beretter Jakob Scharf om en række konkrete terrorsager, og her mener myndighederne, at Scharf har brudt sin tavshedspligt.

I det opdaterede anklageskrift er den største ændring spørgsmålet om konfiskation. Men der er også blevet foretaget mindre justeringer i det 16 sider lange anklageskrift.

- Vi har lavet nogle præciseringer i anklageskriftet, så det nu er uddybet, hvad der efter anklagemyndighedens opfattelse er videregivet fortrolige oplysninger om.

- Eksempelvis om oplysningerne er fortrolige af hensyn til PET's samarbejdspartnere, PET's arbejdsmetoder eller lignende væsentlige hensyn.

Jakob Scharfs advokat, Lars Kjeldsen, ønsker ikke at udtale sig i forbindelse med det opdaterede anklageskrift.

- Jeg kan sige helt generelt, at jeg har ingen kommentarer, før sagen starter, siger Kjeldsen.

/ritzau/