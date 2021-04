Fængselsstraf.

Det er anklagemyndighedens krav til sanktionen for to mænd, som i dag ved Retten i Hjørring sidder på anklagebænken i en yderst speciel sag.

De to mænd, den 61-årige forretningsmand Hans Andersen, samt hans medtiltalte, en 39-årig nordjysk entreprenør, er anklaget for natten til den 26. oktober 2019 i nattens mulm og mørke at have bortgravet de totalfredede klitter ved Skagen Sønderstrand i det nordlige Skagen.

Formålet var ifølge anklagemyndigheden, at Hans Andersen dermed ville få bedre udsigt fra sit sommerhus over de mange forbipasserende skibe i Kattegat tæt ved Grenen samt den historiske strand, som er netop det sted, som de store danske Skagens-malere har brugt som kulisse til nogle af deres mest berømte værker.

De to mænd, som begge nægter sig skyldige, er tiltalt for ikke alene groft hærværk men også overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Der er alenlang forskel i opfattelse mellem anklager og forsvarer om, hvor meget sand der egentlig blev flyttet den pågældende oktober-nat.

Så det bliver også en del af retssagen, som kører over tre dage.

Den 39-årige entreprenør er den, som ifølge anklageskriftet med brug af en gummiged fjernede den kulturhistoriske perle.

Den 61-årige forretningsmand, hvis privatadresse er i Aalborg, er tiltalt for at have tilskyndet entreprenøren til at fjerne klitterne, som ligger klos op ad en anden kulturhistorisk perle; nemlig det berømte gamle vippefyr, som ligeledes er afbilledet på mange af de berømte maleres værker.

Og som år efter år danner ramme om og er samlingspunkt for tusindvis af feststemte mennesker til sankthans.

Hvis de to mænd bliver dømt, kræver anklagemyndigheden - udover fængselsstraf - erstatning for de ødelagte klitter.

Frederikshavn Kommune har nemlig reetableret området, hvilket ifølge kommunen har kostet 447.000 kroner.

Beløbet er blevet så stort, fordi der udover flytningen af sand også er plantet tusindvis af strandplanten hjelme for at holde på sandet.

Den 61-årige tiltalte Hans Andersen selv har haft en landmåler på stedet.

Landmåleren mener, at genskabelsen af klitterne vil kunne klares for et langt mindre beløb.

Der forventes at falde dom i sagen på fredag.