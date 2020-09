Anklagemyndigheden er uenig i, at tre personer bør slippe for at betale bøder for at bryde opholdsforbud.

Tre personer fik i mandags byrettens ord for, at de kan lade være med at betale bøder, de havde fået for at bryde et opholdsforbud, som var indført for at bekæmpe coronasmitte.

Men det bliver ikke sidste ord i den sag. Anklagemyndigheden er uenig i rettens afgørelse, og da det er de første sager om brud på opholdsforbud, vil den have sagerne for landsretten.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden har søgt Procesbevillingsnævnet om lov til at anke de tre afgørelser.

- Lovgivningen blev indført på et kritisk tidspunkt i foråret for at forhindre, at spredningen af covid-19 eskalerede, siger chefanklager Ida Sørensen fra Københavns Politi.

- Derfor mener vi, at dommene er så principielle, at de bør prøves af landsretten, siger hun i meddelelsen.

Bøderne blev uddelt, efter at Københavns Politi 25. april om aftenen indførte et forbud mod at tage ophold på Islands Brygge i København.

Det var okay for personer eksempelvis at stoppe for at binde snørebånd, men eksempelvis at sætte sig ned ville ikke være i orden.

Dagen efter blev de tre personer sigtet for at have brudt forbuddet. I Københavns Byret har de forklaret, at de ikke havde hørt om det i medierne eller set de opsatte skilte.

Og retten mente heller ikke, at anklagemyndigheden havde bevist, at de tre "kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det opholdsforbud, som var besluttet dagen før".

