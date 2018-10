Politiets efterforskning har ført til anholdelse nummer to i sag, hvor 16-årig døde efter at have taget mdma.

Dianalund. Endnu en mand er blevet anholdt, i forbindelse med at en 16-årig dreng natten til lørdag mistede livet efter indtagelse af stoffet mdma.

Den anholdte er 18 år, og ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vil han søndag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Den 18-årige bliver sigtet for salg af narko. Endnu har politiet ikke oplyst, hvorledes manden stiller sig til sigtelsen.

Manden var ifølge politiet i besiddelse af narko, da han blev anholdt. Politiet formoder, at narkoen er identisk med det stof, som var skyld i, at en 16-årig dreng mistede livet i Dianalund natten til lørdag.

Lørdag blev en anden 18-årig mand fængslet i sagen. Det skete på baggrund af en sigtelse for at have overdraget stoffet til den 16-årige og på den måde at have gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han nægtede sig skyldig, men valgte alligevel ikke at kære kendelsen til Østre Landsret.

/ritzau/