Rigmanden og hofjægermester Christian Kjær får rig brug for sine juridiske evner i den kommende tid.

Nordsjællands Politi har nemlig besluttet at tiltale ham for at have overtrådt både straffeloven og færdselsloven.

Derfor mener anklagemyndigheden, at den 75-årige advokat, kammerherre og mangemillionær skal straffes med både fængsel og en bøde. Desuden kræver politiet, at han skal fratages sit kørekort.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er Christian Kjær især tiltalt for med vilje at have påkørt en trafikofficial, der havde offentlig bemyndigelse.

Episoden indtraf 18. august i fjor ved et cykelløb ganske tæt på den herskabelige landejendom Sandbjerggård syd for Hørsholm, hvor Christian Kjær bor med sin nuværende hustru, Susan Astani.

Christian Kjær nægter sig skyldig og siger til B.T., at det i virkeligheden var ham, der blev udsat for vold.

»Jeg er blevet slået. Men jeg har bare ikke anmeldt det til politiet, fordi de var to mod en. Det var i virkeligheden dem, der har begået vold mod mig,« forklarer hofjægermesteren til B.T.

18. august ved 10-tiden var rigmanden kørt alene til bageren i sin blå Tesla X 100D. I T-krydset Gøngehusvej-Elleslettegårdsvej i Vedbæk opstod der uenighed om de trafikale anvisninger, som frivillige officials fra Lyngby Cycle Club forsøgte at håndhæve i neongule advarselsveste.

Det skete af hensyn til sikkerheden for deltagerne i årets udgave af det traditionsrige cykelløb Sorgenfriløbet, som blev kørt på en 11 km rundstrækning omkring den nordsjællandske rigmands bopæl.

Men ved en kegle-afspærring blev den ene af to officials lettere påkørt med lav fart, så han ifølge anklageskriftet faldt ned på vejbanen og pådrog sig et blåt mærke på højre knæ.

Den påkørte official fortalte dagen efter til B.T. om hændelsen:

»Der var ensrettet og indkørsel forbudt, men han (Christian Kjær, red.) skulle igennem og kørte op på fortovet og uden om keglerne. Jeg gik hen til bilen sammen med den anden official og sagde til ham; 'Du må ikke komme igennem, der er ensrettet, og der kommer ryttere cyklende på vejen. Du skal bakke tilbage.' Men han ville igennem, fordi han mente, at han bestemte. Han sagde bare 'Jeg skal igennem!' Og jeg svarede stille og roligt, at han skulle bakke, og han ikke måtte komme igennem.«

»Han kørte bare frem, og da jeg ikke flyttede mig, trykkede han på speederen to gange og ramte mig, så jeg røg op på køleren. Bagefter lavede han en U-vending hen over trafikkeglerne, som satte sig fast under bilen, og han kørte tilbage ad vejen. Hvis han var kommet forbi os, havde han kørt ud på vejen i retning mod cykelrytterne og feltet,« har den påkørte official, der ønskede at være anonym, tidligere forklaret til B.T.

Og den forklaring giver Christian Kjær ikke noget for, selv om han nu er tiltalt:

»Jeg har godt set, at den ene official har sagt til B.T., at jeg speedede op. Men det er en el-vogn, så man kan slet ikke høre overhovedet, at den bliver speedet op. Man kan ikke speede en Tesla op,« lyder det fra den 75-årige mangemillionær.

Netop på Gøngehusvej var trafikken under cykelløbet blevet midlertidigt ensrettet, fordi cykelrytterne på stedet kørte ned ad bakke og kunne nå op på hastigheder på over 50 km/t.

I første omgang vakte episoden blot vrede blandt arrangørerne omkring Sorgenfriløbet, men kort efter blev Christian Kjærs optræden bag Tesla-rattet formelt anmeldt til Nordsjællands Politi. Og her har anklagemyndigheden altså nu rejst tiltale, efter at have vurderet det bevismateriale om hændelsesforløbet, som efterforskningen har tilvejebragt om den godt fire måneder gamle sag.

Nordsjællands Politi har tidligere oplyst til B.T., at trafikanter i forbindelse med et cykelløb skal respektere anvisninger fra løbets officials på samme måde, som hvis der havde været tale om politifolk.

Anklageskriftet blev fremsendt til Christian Kjær allerede 14. december, men først nu har det været muligt for B.T. at få adgang til det.

Udover at have overtrådt straffelovens paragraf 119 om vold mod tjenestemand i funktion er hofjægermesteren også tiltalt for tre overtrædelser af færdselsloven. Nemlig 1) at have have foretaget et ulovligt højresving, 2) ikke at have efterkommet anvisningerne fra den officielt bemyndigede trafikofficial og 3) på særlig hensynsløs måde at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Alene vold mod tjenestemand i funktion vil normalt udløse omkring 40 dages fængsel. Men siden 2015 er der åbnet mulighed for, at der også i voldssager kan udmåles betingede domme. Derfor er det ikke utænkeligt, at Christian Kjær kan gøre sig håb om en kortere, betinget fængselsstraf med en bøde, hvis domsmandsretten finder ham skyldig.

Og hvis kørekortet også ryger, bliver det i mindst seks måneder. Derefter skal den 75-årige advokat starte forfra med at tage kørekort, hvis det skal generhverves.