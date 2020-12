En 35-årig mand nægter sig skyldig i grov sag om psykisk vold, vold og voldtægt.

Flere gange voldtog en 35-årig mand fra Odsherred ifølge anklagemyndigheden sin samlever, som også gennem en længere periode var offer for nedværdigende behandling og vold.

Og står det til anklagemyndigheden, skal det udløse en straf på mindst fire års fængsel. Retssagen begynder mandag ved Retten i Holbæk.

Her skal et nævningeting vurdere, om manden skal kendes skyldig i anklagerne om vold, voldtægt, psykisk vold og besiddelse af et enkelt børnepornografisk billede. At sagen er rejst for et nævningeting vidner om, at strafkravet er mindst fire års fængsel.

Ifølge sagens anklageskrift skulle manden i parrets hjem i en lille by i Odsherred - stednavnet er udeladt af hensyn til den forurettede - have kaldt kæresten for fed og doven og sagt, at hun skulle prostituere sig for at skaffe penge.

Hans adfærd over for kæresten var så nedværdigende og krænkende, at der ifølge anklagemyndigheden var tale om såkaldt psykisk vold. Det er bestemmelse, som blev indført i straffeloven i april 2019.

Konsekvensen af den psykiske terror var ifølge sagens anklageskrift, at kvinden isolerede sig fra sin vennekreds. Og over for sin familie har hun dækket over forskellige overgreb, lyder det.

Blandt overgrebene er flere tilfælde af vold. Blandt andet skal manden have slået kæresten i ansigtet med fald hånd og sparket hende over benet med sikkerhedssko for at få hende ud af en bil.

De mest alvorlige beskyldninger - de anklagepunkter, som vil få størst betydning for en eventuel straf - er to anklager om voldtægt.

Anklagepunkterne dækker over flere voldtægter, men de falder ind under to forskellige bestemmelser i loven.

For det første skal manden ifølge anklagemyndigheden mindst to gange have voldtaget sin kæreste, som var påvirket af medicin og derfor ude af stand til at sige nej. Det foregik angiveligt i september og oktober 2019.

Dertil kommer flere voldtægter i perioden fra september 2019 til januar 2020, hvor manden ifølge sagens anklageskrift med fysisk magt har tvunget sig til analt samleje.

Det, selv om kæreste både græd og flere gange sagde nej, lyder det i anklageskriftet.

Der ventes dom i sagen 15. december

/ritzau/