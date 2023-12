Anklagemyndigheden mener, at en 19-årig mand ville dræbe ni personer, som han fejlagtigt troede var medlememmer af banden Dødspatruljen CPH, ved et skyderi på Østerbro i København sidste år.

Tirsdag er retssagen begyndt i Københavns Byret, hvor den 19-årige forsøger at forklare, hvorfor han affyrede skud. For det erkender han at have gjort. Men han afviser at have skudt for at dræbe.

- Jeg vidste godt, at det var meget forkert, siger han.

/ritzau/

