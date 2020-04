Coronasituationen har haft indflydelse på, hvem der skal afgøre en drabssag, hvor en ung tysker er tiltalt.

Natten til den 28. maj sidste år bliver en 61-årig mand dræbt i et hus på Bytoften i Blåvand.

Han bliver tildelt flere kraftige slag i hovedet med en stump genstand, som forårsager blødninger i hovedet.

Derefter smider gerningsmanden liget i en swimmingpool.

Sådan lyder det i anklageskriftet i en drabssag, hvor en 20-årig tysk mand er tiltalt. Tirsdag begynder sagen ved Retten i Esbjerg.

Drabssager afvikles oftest som nævningesager med tre juridiske dommere og seks nævninge - altså lægdommere.

Men på grund af coronasituationen har man valgt at føre sagen fra Blåvand som en domsmandssag med én juridisk dommer og to lægdommere.

Retten mener ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at køre en nævningesag, som kræver flere mennesker i retssalen, fortæller advokat Mette Grith Stage, som er forsvarer for den tiltalte.

Ud over drabet på den 61-årige mand - Cai Lennart Henriksen - er tyskeren også tiltalt for at have antændt en brand.

Branden kostede den 85-årige Else Nielsen livet.

Ifølge anklageskriftet tænder den tiltalte kort tid efter drabet et bål, som blandt andet består af træstykker, fodtøj og en fodskammel.

Branden breder sig til resten af huset, hvor kvinden ligger i sin seng i et af værelserne, og hun dør som følge af kulilteforgiftning. Det anslås, at der ved branden sker skader for cirka 6,6 millioner kroner.

De to ofre var samlevende og ejede i en årrække Restaurant Perlen i Blåvand, har det regionale medie jv.dk tidligere skrevet.

Kort efter branden bliver den unge mand anholdt af politiet. Derefter bliver han fængslet af en dommer, og det har han været lige siden, mens efterforskningen har stået på.

Han nægter sig skyldig, oplyser advokat Mette Grith Stage.

I løbet af retsmødet tirsdag vil tiltalte have mulighed for at fortælle sin side af sagen, fortæller sagens anklager, Rikke Brændgaard-Nielsen.

Derudover vil der i løbet af retssagen blive indkaldt omkring ti vidner, men hvordan de har relation til sagen, ønsker anklageren ikke at komme nærmere ind på.

Der ventes at falde dom den 7. maj.

/ritzau/