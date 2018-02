København. Tidligt fredag morgen fik en 75-årig mand tæv og blev tvunget til at udføre oralsex på en yngre mand.

Politiet har anholdt en 22-årig mand for overgrebet, og i et grundlovsforhør i Dommervagten i København er han blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Episoden fandt sted kort før klokken 05.00 på Vesterport Station.Ifølge sigtelsen blottede den 22-årige sig for den ældre mand og bad ham give sig oralsex.

Da den 75-årige nægtede fik han flere knytnæveslag i ansigtet, samtidig med at den unge mand truede med at kaste ham ud foran et S-tog.

Det fik offeret til at føje sin plageånd og give ham oralsex. Samtidig blev han taget i skridtet og slået med en paraply.

Ifølge anklageren viser videoovervågning fra stationen, at den 75-årige havde ansigtet nede i skødet på den sigtede, som slog ham flere gange både i hovedet og på kroppen med en paraply.

Den 22-årig nægtede sig skyldig. Han forklarede, at han var fuld og lå og sov på stationen.

Han var ifølge sin forklaring blevet vækket af den ældre mand, der angiveligt kaldte ham både abekat og neger.

Det fik ham til i selvforsvar at slå offeret seks-syv gange, men han holdt op med at slå, at han opdagede, at der var tale om en ældre mand, lød hans forklaring.

Videoovervågningen og vidner, der havde set den unge mand slå med en paraply, overbeviste dog dommeren om, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig og besluttede, at han skulle varetægtsfængsles.

/ritzau/