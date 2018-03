Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab var ofre for insiders kriminalitet, hævder anklager.

København. Landets klogeste hoveder og en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde er blevet udsat for groft bedrageri, mener anklagemyndigheden.

For nylig har Københavns Byret taget fat på opgaven med at afgøre, om der er beviser for, at Det Kongelige Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet var offer for systematisk svindel, som stod på gennem en årrække.

Den anklagende finger rettes mod en mand med en dobbeltrolle. På samme tid var han it-medarbejder i Carlsbergfondet og sekretariatschef i Videnskabernes Selskab.

Den tiltalte nægter sig skyldig, og byretten skal under sagen kigget på et hav af fakturaer - hvoraf mange - ifølge anklagemyndighedens påstand - er fup og fidus.

Videnskabernes Selskab har en historie, der rækker helt tilbage til 1742. Selskabets medlemmer er cirka 500 inden- og udenlandske forskere inden for naturvidenskab og humaniora.

Professorerne samles jævnligt til møder i en bygning på H.C. Andersens Boulevard i København, hvor også Carlsbergfondet har adresse.

Fondet ledes af lærde fra selskabet, og fondet ejer hovedparten af aktierne i bryggeriet. "Passion for perfektion", hedder det på fondets hjemmeside.

Men Københavns Politi mener altså, at Carlsbergfondet er blevet bedraget i cirka 40 tilfælde for et beløb på omkring seks millioner kroner. Desuden skal Videnskabernes Selskab have mistet lidt over fire millioner kroner, lyder påstanden fra Københavns Politi.

Udbetalingerne gjaldt indkøb af for eksempel hardware og software eller forskellige ydelser, men problemet er, at man ikke modtog varerne, hævdes det.

I en række tilfælde fabrikerede den tiltalte selv fakturaer - ovenikøbet på tidspunkter, hvor det påståede leverandørfirma faktisk var ophørt med at eksistere, hedder det i anklageskriftet.

Flere gange blev der overført penge fra Videnskabernes Selskabs sekretariatskonto til den tiltaltes egen konto, fremgår det.

Sidste år fik selskabets medlemmer en skriftlig redegørelse.

"Det er med beklagelse, at vi må orientere selskabets medlemmer om en meget kedelig sag", skrev generalsekretær Lars Arge og præsident Mogens Høgh Jensen ifølge Berlingske.

Videnskabernes Selskab fik i september sidste år en ny sekretariatschef, men i den officielle meddelelse stod der intet om muligt bedrageri begået af forgængeren.

En domsmandsret i Københavns Byret indledte straffesagen 21. marts, og der er afsat flere end ti retsmøder. Næste gang mødes anklager, forsvarer og retten 11. april.

/ritzau/