En mand og en kvinde er tiltalt for vanrøgt af 25 hunde. Mandag behandles sagen i Retten i Helsingør.

25 stærkt afmagrede hunde spærret inde på meget lidt plads med afføring og urin overalt og uden adgang til mad eller vand.

Det var det syn, som mødte politiet en novemberdag i 2016, da de ankom til et udlejningssommerhus i Græsted i Nordsjælland.

Mandag behandler Retten i Helsingør retssagen mod de tidligere ejere af hundene. En 42-årig kvinde og en 48-årig mand er tiltalt for at have behandlet 25 labradorer groft uforsvarligt.

De 15 voksne hunde og ti hvalpe blev fundet 10. november 2016. Men først nu er sagen klar til retten.

Gennem længere tid undlod parret at give de 25 hunde tilstrækkelig foder og vand, og derfor var de alle tydeligt afmagrede, fremgår det af tiltalen.

Blandt dem var to diegivende tæver samt ti brune hvalpe, som på daværende tidspunkt var mindre end otte uger gamle.

Samtidig havde hundene ingen adgang til rene hvilesteder, fordi der lå afføring, urin og indtørret urin overalt på den begrænsede plads, som de levede på.

Det betød også, at indeklimaet var groft forringet og påvirket af ammoniakdampe.

Den 48-årige mand er foruden overtrædelse af dyreværnslovens paragraf 28 tiltalt for dokumentfalsk, bedrageri og personelfalsk - altså brug af en andens identitet.

Det skyldes, at han få måneder, efter at hundene var blevet taget fra parret, forsøgte at få udleveret to af de vanrøgtede labradorer fra et internat i Roskilde ved hjælp af en anden persons sygesikringsbevis.

Det er dog langtfra første gang, at man ser denne type sager. I december blev en 71-årig kvinde eksempelvis idømt et års betinget fængsel af Retten i Randers for at have vanrøgtet 61 hunde.

Samtidig blev hun frakendt retten til at have med dyr at gøre i ti år.

Står det til anklageren i sagen, der begynder mandag, skal parret straffes for overtrædelse af dyreværnsloven. Derudover skal de fratages retten til omgås dyr i en periode.

Der forventes at falde dom i sagen onsdag.

/ritzau/