Ifølge anklagemyndigheden tævede en 43-årig mand sin hustru, spærrede hende inde og tog hendes mobiltelefon.

I mellem otte og ti timer lå en 31-årig kvinde gennembanket i sin lejlighed i Birkerød, hvor hendes mand havde spærret hende inde, før hun sidst på dagen døde af sine kvæstelser.

Mens hustruen lå døende i lejligheden, tog hendes mand til Lyngby Station, hvor han stak en 24-årig mand ned.

Sådan lyder anklagerne mod en 43-årig mand - anklager, som han ventes at tilstå mandag i Retten i Lyngby.

I tilståelsessager bliver der i stedet for et anklageskrift lavet en retsmødebegæring.

Af den fremgår, at den 43-årige om natten til den 8. august sidste år mellem klokken 02.00 og 08.00 overfaldt sin hustru i deres fælles lejlighed i Birkerød. Hun fik adskillige skader på kroppen samt "svære og udbredte hjernelæsioner".

Efter overfaldet forlod han lejligheden og låste døren. Han tog deres fælles nøgler og hendes mobiltelefon med, så hun ikke kunne tilkalde hjælp.

Ifølge retsmødebegæringen døde hun mellem klokken 16.30 og 22.20.

Da manden forlod lejligheden tog han til Lyngby Station. Her jog han omkring klokken 16.15 en kniv i maven på en 24-årig mand.

Han fik en 19 centimeter lang og 8-10 centimeter dyb flænge. Knivstikket var så kraftigt, at et ribben blev skåret over, fremgår det af retsmødebegæringen.

Politiet har tidligere fortalt, at parret har tre børn.

Ifølge sigtelsen blev det ene af børnene - en dengang 11-årig datter - i december 2018 gennem tre dage slået af sin far. Han truede hende også flere gange med, at han ville slå hende ihjel, hvis hun ikke sagde til politiet, at en mand havde voldtaget hende.

Det havde han ikke.

Anklager Jacob Dreist vil ikke forud for mandagens retsmøde sige noget om mandens mulige motiv eller hans eventuelle forbindelse til den 24-årige mand, der blev stukket ned.

/ritzau/