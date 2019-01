I en straffesag kræver Københavns Politi, at retten frakender en læge retten til at udøve sit hverv.

En mands dødsfald i en lejlighed i København fører nu til, at lejlighedens beboer, der er læge, stilles for retten.

Vennen lå på gulvet i lejlighedens stue i en døs af alkohol, euforiserende stoffer og medicin.

Men lægen gik i seng uden at tilse vennen eller at sørge for hjælp til ham, hævdes det i et anklageskrift fra Københavns Politi.

Lægen anklages også for at have givet vennen, som han havde et seksuelt forhold til, flere forskellige bevidsthedspåvirkende stoffer.

Dette er en grov forsømmelse og en overtrædelse af autorisationsloven, påstår anklagemyndigheden.

En domsmandsret i Københavns Byret skal torsdag og fredag i den kommende uge afgøre sagen. Den tiltalte nægter sig skyldig. Ud over fængselsstraf risikerer han at blive frakendt retten til at udøve sit hverv.

Hændelsen med vennen skete for godt tre år siden. Efter at have indtaget hash, alkohol, kokain, morfin, rivotril og ketogan lå vennen på gulvet i lejligheden.

Men om formiddagen den dag sidst i december 2015 gik den tiltalte - ifølge tiltalen - i seng i sit soveværelse.

Han burde - hævdes det - have foretaget tæt observation og have tjekket vennens puls og åndedræt. Hvis det var sket, kunne han have tilkaldt hjælp. Imidlertid blev vennen midt på aftenen fundet død på gulvet.

