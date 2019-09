Anklageskrift beretter om grusom vold mod kvinde, der angiveligt blev holdt indespærret i to måneder.

En 34-årig kvindes død på Rigshospitalet sidste efterår var kulminationen på mange års vold fra hendes mands side, mener anklagemyndigheden.

Gennem 15 år blev offeret "kontinuerligt", hævdes det, udsat for vold på skiftende adresser i København, Pakistan og til sidst på Midtsjælland.

Det blev værre og værre. Fra august og frem til kvindens død i oktober var der tale om decideret mishandling, påstås det i anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Med en økse, en hammer, et aluminiumsbat og andre genstande blev kvinden ifølge anklageskriftet slået igen og igen. Hendes ene øre blev delvist revet af, ligesom hun blev kronraget, lyder det i tiltalen.

I de to sidste måneder af sit liv var kvinden reelt frihedsberøvet i hjemmet i Lejre, mener anklagemyndigheden. Bopælen var blevet udstyret med videoovervågning såvel udenfor som inden døre, fremgår det.

Allerede sidste år udtalte politikommissær Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi, at der var mistanke om langvarig partnervold.

- Vi bygger det på resultatet af den obduktionserklæring, vi har fået fra Retsmedicinsk Institut, som beskriver skader fra vold gennem flere år, sagde han.

Anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale for manddrab og ikke "blot" for vold med døden til følge.

Det har tidligere været fremme, at den tiltalte mand nægter sig skyldig. Politiet valgte at offentliggøre hans foto og navn sidst på året, da han trods flere aftaler ikke havde meldt sig selv.

Den offentlige efterlysning gav resultat. Siden 6. december har han været varetægtsfængslet. Han er pakistansk statsborger og kræves udvist.

Tre børn mistede deres mor ved kvindens død 2. oktober. Børnene overværede i flere tilfælde volden, mener anklagemyndigheden, og de blev også selv udsat for vold, lyder påstanden.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi siger anklager Rune Rydik, at datoerne for den kommende retssag endnu ikke er fastlagt.

- Men vi håber at få sagen for inden jul, siger han.

Færre end ti vidner skal afgive forklaring under den kommende nævningesag i Retten i Roskilde, oplyser anklageren.

