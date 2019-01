En mand er fængslet for frihedsberøvelse af og grove seksuelle overgreb mod en kvinde. Han nægter sig skyldig.

Gennem to måneder holdt en 38-årig mand en kvinde indespærret, voldtog hende og udsatte hende for grove seksuelle overgreb.

Sådan lyder i hvert fald politiets sigtelse mod manden, som onsdag i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blev varetægtsfængslet i fire uger.

Forbrydelserne skal have fundet sted i en lejlighed på Vesterbro.

Her blev kvinden ifølge sigtelsen berøvet friheden og blandt andet voldtaget flere gange. Desuden skal manden på et tidspunkt have kastet hende ned på gulvet, så hun slog hovedet mod kanten på en kommode.

I grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig i de mange overgreb, der ifølge sigtelsen fandt sted fra 25. december 2017 til 22. februar 2018.

Da retsmødet foregik for lukkede døre, er det sparsomt med oplysninger om sagen. Det er også uvist, hvorfor manden først er blevet anholdt og varetægtsfængslet, et år efter at overgrebene fandt sted.

/ritzau/