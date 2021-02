Den sidste sag i Atea-sagen handler om 64.000 kroner og begynder mandag. I forvejen er en række personer dømt.

Over fem år efter at Atea-sagen kom frem i dagens lys, tager Retten i Lyngby mandag hul på den sidste af sagerne i det omfattende kompleks om bestikkelse af offentligt ansatte.

Hovedsagen i Atea-komplekset mod tidligere chefer fra it-firmaet Atea og Region Sjælland har været for både by-, lands- og Højesteret. Samtidig har der kørt en række mindre sager mod offentligt ansatte og ansatte fra Atea.

Og sagen mandag er den sidste i rækken af de mindre sager.

Mandagens sag drejer sig om en mand, der er tiltalt for som chef i en kommune at have modtaget passiv bestikkelse i form af blandt andet rejser til Thailand. Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

Bestikkelsen skal være sket i fælles forståelse med tidligere salgschef i Atea Per Juul Andersen, der i landsretten blev idømt ubetinget fængsel i et år og tre måneder.

Foruden passiv bestikkelse går anklagerne mod den tidligere kommunale chef på tyveri, underslæb og mandatsvig. Flere steder i anklageskriftet fremgår det, at der er rejst alternative anklager.

I alt fik chefen en vinding på 64.035 kroner, mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Han fik angiveligt tre ferier til Thailand, hvor udgifterne var dækket af Atea og penge, som kommunen havde til gode hos Atea.

Den daværende chef var afsted i cirka to uger i både 2012 og 2013 samt en uge i 2014. Med ferierne fik han ifølge SØIK en vinding på knap 42.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet fik manden også dækket udgifter til en golfturnering samt to middage - den ene med efterfølgende drinks.

Hertil er der flere anklager om en computer, en ipad og flere telefoner, som tiltalte skal have beholdt efter ansættelsen i kommunen eller givet eller solgt videre.

Der er nedlagt et navneforbud, som gør det forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere den tiltalte, som ikke længere er ansat som chef i kommunen. Han nægter sig hovedsagligt skyldig i anklagerne.

Det var tilbage i oktober 2017, at politiet ransagede mandens bopæl. Siden er der gået flere år, og den er nu den sidste i rækken af de mindre sager til at blive afgjort.

Selv om hovedsagen har været for Højesteret, er den dog heller ikke slut endnu. For Højesteret afgjorde i august, at en del af sagen skulle sendes tilbage til landsretten, som havde begået en fejl.

I de mindre sager er der givet betingede straffe med krav om samfundstjeneste, dagbøder og et par frifindelser. Der har været tale om mindre beløb, end der er tale om i mandagens sag i Lyngby.

Sagen mod den tidligere kommunale chef kører over flere dage med ventet dom i februar.

/ritzau/