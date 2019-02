Kvinde og to børn mistede i december livet i en ulykke nær Holstebro. En 24-årig mand skal for retten i sagen.

Med alt for meget alkohol i blodet bragede en 24-årig mand 9. december sin bil ind i en Citroën C1, der holdt stille for at svinge i vejkrydset mellem Hodsagervej og Brogårdvej nær Holstebro.

I den bil sad en 41-årig kvinde bag rattet. Med sig i bilen havde hun tre børn. En dreng på 9 år og to 7-årige piger. Kun den ene pige og den 24-årige chauffør overlevede den voldsomme ulykke.

Kvinden og en af de 7-årige piger blev dræbt på stedet, mens kvindens søn døde af sine kvæstelser dagen efter.

Den tragiske ulykke skete på en landevej ved Hodsager nær Holstebro, hvor bilister højst må køre 80 kilometer i timen. Men den 24-årige mand havde trykket sin speeder så meget i bund, at speedometeret viste 137 kilometer i timen.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden. Her bliver det også beskrevet, at han ved sammenstødet havde en promille på mindst 1,46.

Ulykken skete klokken 10.35 en søndag formiddag.

Den 24-årige, som er fra Letland, havde ifølge tiltalen ikke kørekort.

Han havde heller ikke sikkerhedssele på, da han bagfra kørte op i kvindens bil og fik den skubbet 64 meter fremad.

Hans egen bil - en sølvgrå Ford Mondeo - fortsatte 75 meter hen ad vejen og ud i rabatten, før den holdt stille.

Siden ulykken er han blevet tiltalt for uagtsomt manddrab på kvinden og de to børn. Han er også tiltalt for uagtsom legemsbeskadigelse på den anden 7-årige pige.

Hun er datter til den afdøde kvinde, og ved ulykken blev hun alvorligt kvæstet. Blandt andet fik hun et ti centimeter langt sår på tværs af hovedbunden, brækkede knogler og måtte opereres.

Både de uagtsomme manddrab og legemsbeskadigelse er under særligt skærpende omstændigheder, da han var påvirket af alkohol og kørte hensynsløst på landevejen.

Sagen mod den 24-årige lettiske mand finder sted ved Retten i Herning torsdag.

