Byretten frifandt med den snævrest mulige margin fire mænd for gruppevoldtægt. Nu skal landsret se på sagen.

En nat i december 2017 havde fire mænd samleje med en dengang 19-årig kvinde i Herning.

Ifølge mændene skete det frivilligt, men både kvinden og anklagemyndighederne mener, at mændene forinden havde givet hende en sløvende pille, så hun ikke kunne sætte sig til modværge.

Sagen blev sidste år behandlet ved Retten i Herning, der 14. september frifandt de fire mænd. Den afgørelse var anklagemyndigheden ikke tilfreds med. Sagen blev anket til Vestre Landsret, som onsdag tager hul på den.

Ved byretten blev sagen rejst som en nævningesag med påstand om mindst fire års fængsel og udvisning til tre af de tiltalte, der ikke er danske statsborgere.

Men Retten i Herning fandt det ikke bevist, at de fire mænd havde tvunget kvinden til at sluge en sløvende pille, tvunget hende til at udføre oralsex og stukket forskellige genstande op i hendes underliv.

Mændene blev dog frifundet med den snævrest mulige margin.

I en nævningesag deltager tre juridiske dommere og seks nævninger. Hvis en tiltalt skal kendes skyldig kræves det, at mindst to dommere og fire nævninger stemmer for.

Tre af nævningerne i byretten fandt det ikke bevist, at mændene var klar over, at kvinden ikke deltog frivilligt, og de blev derfor frifundet.

En af de tiltalte, en 22-årig mand med afghansk baggrund, blev dog idømt et år og fire måneders fængsel samt betinget udvisning for voldtægt af en tidligere kæreste tilbage i 2013.

Desuden blev tre af de tiltalte blev idømt dagbøder for at have delt krænkende billeder af samkvemmet med kvinden.

Vestre Landsret har afsat 11 retsdage til sagen, og dommen ventes at falde 16. maj.

/ritzau/