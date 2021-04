Far sparkede sine børn og trådte på dem. Moren blev voldtaget, lyder anklagen i uhyggelig sag.

Igen og igen blev en kvinde i slutningen af 30'erne mishandlet og voldtaget af sin 16 år ældre mand. Også parrets fire børn led efter anklagemyndighedens opfattelse under mandens voldsregime.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen mod manden, som bliver indledt ved Retten i Næstved i den kommende uge.

Mishandlingen og overgrebene er ifølge anklageskriftet sket over to perioder: fra november 2017 til april 2018 og igen fra november 2019 til juli 2020.

Senioranklager Mia Østergaard fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at det er perioder, hvor familien har været i Danmark. I perioden mellem april 2018 og november har familien været ude af landet.

Anklageskriftet taler om, at manden "adskillige gange" har voldtaget kvinden. Hun har forsøgt at gøre modstand ved at sparke slå og græde for at komme fri. Men manden rev hendes tøj af og holdt hende fast, lyder det i anklageskriftet.

Det hele foregik efter anklagemyndighedens opfattelse i skyggen af et voldsregime, som manden udøvede mod hustruen og parrets fire børn. De blev mishandlet af manden, og var de ikke selv ofre for slag, så de på, at de andre blev slået, lyder anklagen.

Det yngste barn var omkring tre år gammelt, da volden begyndte i 2017. Den ældste søn var omkring 15 år. Anklageskriftet beskriver en episode, hvor den ældste søn forhindrede sin far i at slå moren med en lampe af metal.

Samme dreng var ifølge anklagerne mod faren offer for slag i ansigtet med både flad og knyttet hånd. Faren tog også halsgreb på den ældste søn og moren.

Mandens mishandling af familien foregik i perioder op til flere gange om ugen. I anklageskriftet beskrives slag, skub og ryk i håret. Børnene blev desuden sparket og trådt på, lyder det.

En datter blev i et tilfælde slået i baghovedet med knyttet hånd, så hun slog hovedet ned i et bord.

Mishandlingen og voldtægterne foregik ifølge anklageskriftet på adresser i Slagelse, Korsør og København.

Netop mandens mishandling af familien er nævnt i anklageskriftets punkt om voldtægt. For volden skal efter anklagemyndighedens opfattelse ses som led i den seksuelle tvang, manden har udøvet over for kvinden.

Manden er desuden anklaget for i flere tilfælde at have truet sin kone på livet. På et tidspunkt skulle han med en kniv i hånden og foran børnene have sagt, at han ville "åbne halsen på hende", og at "han ville slå hende ihjel".

Han skulle også have sagt: "Jeg sværger på Gud, at du kommer til at lide. Jeg ødelægger dit liv, siger jeg til dig" eller lignende.

Rædslerne fik ende, da kvinden kom på et krisecenter, som anmeldte sagen til politiet.

Forældrene har ifølge Mia Østergaard rødder i Marokko, mens børnene er født i Spanien. Faren er i dag spansk statsborger. Hun fortæller, at anklagemyndigheden undersøger mulighederne for at udvise manden.

Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag og går dermed efter mere end fire års fængsel. Manden nægter sig skyldig. Der ventes dom i sagen senest 28. maj.

/ritzau/