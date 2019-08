I juli blev tre mænd dømt til døden for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko. Dommene blev anket.

Onsdag begynder ankesagen om drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ankesagen ved retten i Salé nær hovedstaden Rabat indledes, seks uger efter at tre mænd den 18. juli blev dømt til døden for drabene på de to skandinaviske kvinder.

De tre mænd - 25-årige Abdessamad Ejjoud, 27-årige Younes Ouaziyad og 33-årige Rachid Afatti - har alle tidligere erkendt, at de stod bag drabene. De har anket dommene, fordi de ønsker en mildere straf.

Det er ifølge AFP ventet, at det første retsmøde i ankesagen vil komme til at handle om den videre behandling af sagen.

I sagen er en anden mand idømt livsvarigt fængsel, mens 20 andre er idømt mellem 5 og 30 års fængsel for deres rolle i drabene.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev dræbt i Atlasbjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og halshugget. Det hele blev optaget på video af de tre Islamisk Stat-sympatisører.

Myndighederne i Marokko meddelte kort tid efter drabene, at man betragtede sagen som terror.

Efter at de dømte ankede, valgte Ueland-familien at anke erstatningsspørgsmålet.

Det skete ifølge bistandsadvokat Ragner Falck Paulsen, fordi familiens marokkanske bistandsadvokat på den måde får ret til at være til stede i retssalen. Familien vil dermed få lettere tilgang til viden om ankesagen.

Familien har tidligere sagt, at et eventuelt erstatningsbeløb vil gå til en fond, som oprettes i Maren Uelands navn.

Ved dommen i juli tilkendte retten den norske familie to millioner dirham - omkring 1,4 millioner kroner.

Den danske familie har i sagen krævet en erstatning på cirka syv millioner danske kroner fra den marokkanske stat for dens "moralske ansvar" i hændelsen.

Familiens advokat i Marokko, Khalid Elfatatoui, oplyste i juli til Ritzau, at dette spørgsmål dog er henvist til en administrativ domstol og først afgøres, når ankesagen er afsluttet.

/ritzau/