Ankesagen om sexchikane, diskrimination og overvågning hos fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken begynder i dag i Østre Landsret.

Ved juletid for præcist et år siden blev en højtstående leder fra fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken (KFC) dømt for usaglig overvågning af en dengang 15-årig ungarbejder, Isra Kassem. I samme sag blev lederen imidlertid frikendt for anklager om diskrimination og sexchikane.

Men den sidste del tages nu op på ny i næste uge i en ankesag ved Østre Landsret. Det skriver Fagbladet 3F.

I januar besluttede de tre unge bag anklagerne nemlig at anke dommen. De var ikke tilfredse med vurderingen af de beviser, der blev fremlagt i byretten i december sidste år.

- Særligt efter vi har talt med de nye vidner, tegner der sig et billede af, at der er mere at komme efter, sagde deres advokat, Rune Asmussen, dengang.

Ifølge de tre unge, 18-årige Isra Kassem, 28-årige Ahmad Fayez og 22-årige Maria Jensen, skulle lederen fra november 2015 og nogle måneder frem have kaldt nogle af de tidligere ansatte for ‘perker’ og ‘abe’.

Desuden skulle han have opført sig seksuelt chikanerende ved blandt andet at tage på de to kvinder og fortælle seksuelle vittigheder. Det hele er foregået i KFC-afdelingen i Tilst.

I byretten faldt sagen dog blandt andet på manglende vidneforklaringer, der kunne bakke de tre unges anklager op, samt at forklaringerne ikke var konkrete i forhold til tid og sted.

I den nye ankesag har seks nye vidner dog meldt sig på banen.

- Hverken mine klienter eller jeg selv var på nogen måde tilfredse med byrettens afgørelse, så det var naturligt at anke sagen til Landsretten, siger de unges advokat, Rune Asmussen fra LO.

- I ankesagen indkalder vi flere nye vidner, der kan være med til at bakke op om anklagerne om chikane og diskrimination. Det håber vi kan gøre en forskel, siger Rune Asmussen, der kræver kontante godtgørelser på vegne af sine klienter.

Isra Kassem var ungarbejder, da chikanen fandt sted, men er nu fyldt 18. Hun har stadig mod på sagen for at forsvare andre ungarbejdere.

- Jeg er nervøs, men jeg gør det her for alle andre unge, der oplever det samme, og som ikke kan forsvare sig selv. Den her slags skal ikke finde sted. Unge mennesker skal ikke trampes på – slet ikke når de lige er begyndt på arbejdsmarkedet og er sårbare. Jeg ønsker ikke for andre at opleve dét, som jeg har oplevet, siger Isra Kassem.

Isra Kassem modtog efter dommen i Københans Byret en godtgørelse på 25.000. KFC-lederen erkendte, at han havde videoovervåget og efterfølgende irettesat hende, hvis hun gjorde noget forkert. Han forklarede, at det skete med henblik på de ansattes sikkerhed og disciplin, så han kunne sikre sig, at arbejdet blev udført korrekt.

Ankesagen ved Østre Landsret kommer til at foregå over to dage i næste uge, og dommen forventes midt-slut januar.

Advokat Jesper Rasmussen, der repræsenterer KFC, ønsker ikke at udtale sig forud for sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra KFC.