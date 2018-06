Flere dømte i Atea-sagen, inklusive Rene Clausen, har anket deres dom. Halvdelen har udbedt sig tænketid.

Glostrup. Halvdelen af de otte dømte i Atea-sagen, hvor selskabet af samme navn nu er dømt for at have bestukket offentligt ansatte, udbad sig betænkningstid, mens de øvrige fire ankede dommene på stedet.

Onsdag blev alle otte tiltalte kendt skyldige, deriblandt tidligere it-driftschef i Region Sjælland Rene Clausen. Han er idømt halvandet års ubetinget fængsel for at have taget imod bestikkelse fra selskabet Atea i flere år.

- Dommen er anket, fordi min klient har nægtet sig skyldig, og vi har påstået frifindelse hele vejen igennem.

- Vi mener, at dommen rejser nogle principielle spørgsmål, som landsretten skal have lejlighed til at kigge på. Der er tale om spørgsmål, som der ikke tidligere er taget stilling til i dansk retspleje, siger Rene Clausens advokat, Andro Vrlic, efter dommen.

Han taler her hovedsageligt om forsvarets påstand om, at man ikke kan blive bestukket for sine egne penge. En stor del af de penge, som Atea bestak flere offentligt ansatte med, kom nemlig fra Region Sjælland selv.

Uden regionens vidende var pengene sat ind på en særlig konto i Atea, som rejser og dyre middage blev betalt fra.

- Om man kan blive bestukket for egne midler, mener vi, landsretten må tage stilling til, siger Andro Vrlic.

Advokaten for Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea, der har fået et års fængsel, Arvid Andersen, udbad sig efter dommen betænkningstid. Fra begyndelsen har hans klient erklæret sig uskyldig.

- Vores synspunktet i dag er ikke anderledes, end da vi startede sagen. Min klient har disponeret over midlerne fra regionen i tillid til, at de personer, han havde med at gøre i Region Sjælland - der jo var på direktionsniveau - havde godkendt disponeringerne.

- Derfor er det min opfattelse, at min klient har været i god tro, om at man kunne disponere, som man gjorde. Uanset at man i dag mener, at det kan være ekstravagant, siger advokat Arvid Andersen.

/ritzau/