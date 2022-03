Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensens frifindelse for bestikkelse bliver anket. Det oplyser Statsadvokaten på Twitter tirsdag.

Afgørelsen fra Statsadvokaten kommer, efter at både Bettina Jensen og Mariann Færø tirsdag den 8. marts 2022 efter en maraton-retssag over næsten tre måneder blev pure frifundet i Københavns Byret.

Bettina Jensen var tiltalt for at modtage 790.250 kroner mellem 2012 og 2015 af Mariann Færø samtidig med, at hun som afdelingschef hyrede Mariann Færø til Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner.

Kvinderne blev frifundet, fordi dommeren og domsmændene mente, at Bettina Jensen havde arbejdet for de 790.250 kroner.

Selvom der ingen elektroniske spor findes, som kan dokumentere arbejdet, mente dommeren, at kvindernes forklaringer var så troværdige, at der var grundlag for en frifindelse.

Begge har under retssagen forklaret, hvordan Bettina Jensen blandt andet lyttede kundesamtaler igennem for Mariann Færø, der arbejdede for forskellige teleselskaber samtidig med opgaverne i Rigspolitiet.

Dommeren mente også, at en timeløn på 1000 kroner var passende for det arbejde, som Bettina Jensen udførte for Mariann Færø ligesom fundet af nogle fakturaer også bakkede deres forklaring op. Bettina Jensen havde også indberettet skat og moms.

Specialanklager Søren Harbo forsøgte forgæves at overbevise dommeren om, at arbejdet ikke var udført i det omfang, Bettina Jensen og Mariann Færø hævdede. Han forsøgte også at så tvivl om, hvorvidt arbejdet var 1000 kroner værd.

Anklageren forsøgte også at så tvivl om troværdigheden af Bettina Jensens og Mariann Færøs forklaringer - herunder hvorfor der ikke findes mails, pdf'er eller andre elektroniske spor i sagen. Her har de to kvinder forklaret, at opgaverne blev udvekslet på gule post-it sedler og USB-stik.

Adskillige vidner forklarede også under retssagen, at Bettina Jensen arbejdede meget i Rigspolititet. Så meget, at det ikke var realistisk, at hun kunne arbejde for sin veninde. Desuden manglede der fakturaer for 430.875 kroner ud af de 790.250 kroner. Dem havde Bettina Jensen smidt ud, forklarede hun i retten.

Anklageren var under sin procedure ikke i tvivl om, at Bettina Jensen havde fået 'uberettiget fordel og gave' som det kræver for, at man kan blive dømt efter straffelovens bestikkelsesparagraffer.

Sagen har haft et langstrakt forløb. B.T. skrev den første historie i sagen i juni 2016 med beskyldninger om vennetjenester og lovbrud rettet mod Bettina Jensen, og et lille år senere i marts 2017 blev hun politianmeldt af Rigspolitiet. Først fire år senere i marts 2021 blev der rejst tiltale.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

Sagen trak blandt andet ud, fordi Københavns Politi i november 2019 i første omgang valgte ikke at rejse tiltale, men den beslutning blev omgjort af Rigsadvokaten efter en klage fra Rigspolitiet. Efterforskningen måtte genåbnes, og det mundede så ud i en tiltale af både Bettina Jensen og Mariann Færø for henholdsvis at modtage og yde bestikkelse.

Specialanklager Søren Harbo krævede to års fængsel til Bettina Jensen og ti måneders fængsel til Mariann Færø. Et krav Københavns Byret valgte ikke at følge.