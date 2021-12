Flere børn legede i skolegården på Islev Skole, da der fredag pludselig blev affyret skud i en frisørsalon i Rødovre.

En af dem var Anja Havskjærs søn, som er elev i en af skolens yngste klasser.

»Min søn fortæller, at han hørte to eller tre 'bang', og at han var blevet meget bange,« fortæller Anja Havskjær til B.T.

Skolen ligger under 100 meter væk, så da skuddene lød, blev børnene hurtigt beordret indenfor til deres klasser.

»Der går bare et sus igennem min krop af frygt og panik, da jeg får beskeden gennem Aula (forældreintranettet red.) Det første jeg tænker er bare, at jeg skal hente min søn,« fortæller Anja Havskjær til B.T.

I beskeden bliver forældrene orienteret om, at børnene er blevet ført ind på skolen, hvor de skulle blive. Hun får dog alligevel hurtigt hentet sin søn.

»Selvom børnene heldigvis hurtigt er kommet indenfor, så har flere af børnene jo set, at der er kørt ambulancer og politi forbi, ligesom nogen også har hørt skuddene,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det havde været på skolen. Det synes jeg er vildt ubehageligt, og jeg føler mig ret usikker, sådan som situationen er i øjeblikket.«

Anja Havskjær understreger dog, at hun har følt sig tryg i forhold til skolens håndtering, hvor de har fået at vide, at der er blevet indsat psykolog og krisehjælp til børn og forældre, der har behov for det.

Hun fortæller også, at Islev Torv plejer at være et stille og roligt kvarter, og at mange i området kender og benytter frisøren, hvor hendes søn også er blevet klippet. Hun er derfor dybt berørt over situationen og frygter, hvordan det bliver fremadrettet.

»Man kan jo ikke lade være med at tænke på, om det kommer til at ske igen,« siger hun.

Hun fortæller dog, at hendes søn er ved godt mod, men at hun i øjeblikket er meget opmærksom på ham.

»Han siger ikke så meget desværre, men han har sagt: 'du må ikke gå fra mig mor'. Så der er bestemt noget, der sidder i ham,« fortæller hun.

B.T. har været i kontakt med Islev Skole, som i stedet henviser til politiet for yderligere kommentarer.

Skyderiet fandt sted fredag klokken 11.27. Her blev tre personer ramt af skud, hvor den ene er afgået ved døden. Hans identitet er ikke fastlagt endnu, og de pårørende er dermed ikke underrettet.

Den anden person var en 28-årig mand, hvis tilstand nu er stabil.

Derudover blev en 15-årig dreng også ramt af skud i hånden, da han blev klippet hos frisøren. Han er færdigbehandlet, og hans forældre er informeret.

Politiet arbejder lige nu på at finde ud af, hvad årsagen er til skudepisoden. De arbejder ud fra en hypotese om, at skyderiet kan hænge sammen med den seneste tids voldsepisoder.

»Vi kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at det kan hænge sammen med skudepisoden på Nørrebro i går. Vi har indenfor kort tid oplevet fem voldelige episoder i det københavnske bandemiljø,« fortæller politiinspektør Mogens Lauridsen ved Københavns Vestegns Politi.

Han understreger derfor også, at det som almindelig borger ikke bør være farligt at færdes i området, men at han forstår, det kan skabe utryghed.

For at sikre trygheden i området har Københavns Vestegns Politi derfor indført visitationszoner fra fredag aften.