Sager i Erstatningsnævnet kan trække ud i årevis, og det kan gå hårdt ud over ofrene.

For otte år siden blev 30-årige Anja Kromann Høxbro overfaldet, da hun var til en fødselsdagsfest. Der var tale om et særdeles groft overfald, der efterlod hende med en kronisk hjerneskade, PTSD og hyppige angstanfald.

I begyndelsen af 2012 startede hun en sag i Erstatningsnævnet, men i årevis skete der ingenting, fortæller DR P4 Trekanten.

»Jeg synes, det er anstrengende, at man også skal bøvle med det, når man bøvler med så meget andet i forvejen. Jeg synes, det er træls og rystende, at det ikke bare kører,« siger Anja Kromann Høxbro.

Og Anja er ikke den eneste, der har oplevet en årelang sagsbehandling i Erstatningsnævnet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet er på fem år steget med 100 dage, så den sidste år lød på 189 dage. Det viser et svar, som justitsministeren har givet Folketingets retsudvalg i december 2017.

En udvikling advokat Søren Kroer også har noteret sig. Han har ti års erfaring med at repræsentere voldsofre i erstatningssager og er tilknyttet Offerrådgivningen.

»I erstatningsnævnssagerne oplever vi desværre, at sagerne tager meget lang tid,« siger han.

Offerrådgivningen i Sydøstjylland kender også til sager, der har trukket ud i årevis, fortæller Birgitte Trolle, mentor for voldsofre, der kommer hos Offerrådgivningen i Sydøstjylland.

»Du bliver så presset, du bliver så dårlig. Du har det hængende bagved, og du kan ikke komme videre, så når sådan en sag trækker ud i Erstatningsnævnet, kan det faktisk gøre folk endnu mere syge,« siger hun.

Erstatningsnævnet erkender, at de har en for lang sagsbehandlingstid. Men sager kan tage lang tid, når det skal undersøges, om der er varige mén eller tab af erhvervsevne. De sager kræver, at der er mange instanser inde over, fortæller formanden for Erstatningsnævnet.

»Der er nogle tilfælde, hvor man desværre kommer op på, at det tager nogle år,« før sagen kan afgøres, siger John Lundum, formand for Erstatningsnævnet.

Den stigning, der i løbet af de seneste fem år har været i sagsbehandlingstiden, overrasker John Lundum, men han tror, at flere forskellige faktorer spiller ind.

»Der er klart nogle svingninger i perioden, der kan være relateret til eksempelvis, at der har været en udflytning af sekretariatet fra København til Viborg, og det har medført en vis personaleudskiftning, og der har været behov for oplæring af en større gruppe medarbejdere i en periode,« siger han.

Anja Kromann Høxbros sag er endelig blevet afgjort i denne måned efter knap seks års ventetid. Men episoden påvirker stadig hendes liv hver eneste dag.

»Jeg bliver rigtig træt, og jeg kan ikke overskue særlig meget. Det har været rigtig svært og har fuldstændig forandret min verden,« siger Anja Kromann Høxbro.