Den sidste lørdag i maj kom Anita Braad Christensens farmor gående på Skovbrynet i Aarhus, da hun pludselig bemærker, at der kommer to knallerter kørende mod hende.

Pludselig kører de to knallerter op ved siden af den 79-årige kvinde, som går på fortovet.

Og så begynder de fra hver deres side at skubbe.

Først ét skub fra den ene side. Så ét fra den anden side. Anitas farmor kæmper imod, men på et tidspunkt kører den ene knallert frem, og så fortsætter den anden med at skubbe, indtil hun mister balancen.

Den 79-årige kvinde rammer en kantsten med den venstre side af ansigtet, imens den sidste knallert gasser op og forlader stedet.

Anitas farmor efter overfaldet.

Imens kommer et ungt par til og hjælper Anitas farmor op fra jorden, hvor hun ligger omtumlet tilbage.

Et helt andet sted sidder den 79-åriges barnebarn, Anita Braad Christensen, og ikke lang tid efter får hun et opkald, hvor hun får at vide, hvad der er sket med hendes farmor.

»Jeg blev stiktosset. Og jeg forstår ikke hvorfor. Det er jo åbenlyst, at man bare går efter ældre mennesker, og det er da helt vildt uhyggeligt,« siger Anita Braad Christensen.

Der er en særlig grund til, at Anita benytter sig af »ældre mennesker« i flertal.

Mandag den 7. juni – knap en uge efter overfaldet på Anitas farmor – var den gal igen. I den aarhusianske bydel Viby gik en 92-årig kvinde med sin rollator, da en mand pludselig kom løbende bagfra.

»Det er højlys dag, og manden hiver pludselig fat i kvindens taske. Det gør han så hårdt, at han hiver rollatoren med sig, og på den måde bliver hun væltet omkuld,« fortæller Lennart Glerup, der er vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

Politikredsen er nu i gang med at undersøge, om der er en sammenhæng mellem overfaldene på de to ældre kvinder.

Det er dog svært uden nogen mistænkte, og derfor vil Østjyllands Politi meget gerne tale med to personer.

»Vi vil gerne i kontakt med det unge par, der kom den 79-årige kvinde til undsætning. De kørte i en blå bil, og måske de kan hjælpe med information,« siger Lennart Glerup og fortsætter:

»Det her er naturligvis meget unormalt. Derfor tager vi det meget alvorligt.«

Den voldsomme oplevelse har sat sig i både Anita og hendes farmor, der ellers er en kvinde med »jernvilje«.

»Hun siger, at sådan et 'par snothvalpe' ikke skal bestemme, om hun skal gå på gaden. Men jeg kan jo høre på hende, at hun tænker på, hvor hun går, og om det overhovedet er nødvendigt at gå ud. Så det har sat sig.«

Og så har vi slet ikke talt om de fysiske konsekvenser.

»Hun er meget påvirket rent fysisk. Hun har mange smerter,« fortæller Anita.

Desværre har hverken Anitas farmor eller den 92-årige kunnet give detaljerede beskrivelser af de mænd, hun blev væltet af.

Den eneste rettesnor er, at Anitas nåede at vurdere de to gerningsmænd til at være omkring 16 til 17 år, og at de råbte noget på et sprog, hun ikke kendte.