Den 18-årige, der er anholdt og sigtet for at overdrage stoffet MDMA til en nu afdød 16-årig og senere efterlade ham i hjælpeløs tilstand, er ikke én politiet i forvejen kender til.

»Han er i hvert fald ikke tidligere straffet,« siger Rune Nilsson, der er politikommissær ved Sydsjælland og Lolland-Falsters politi.

Anholdelsen sker efter, en 16-årig dreng natten til lørdag mistede livet efter at have indtaget det syntetiske stof MDMA.

Der venter stadig en retskemisk undersøgelse, som med sikkerhed skal fastslå, hvilket stof, der tog livet af teenageren. Men politiet formoder for nuværende, at der er tale om MDMA.

Derfor går politiet nu ud og advarer om, at der er farlige stoffer i omløb omkring Dianalund og Sorø på Sjælland, hvor den afdøde dreng kom fra.



Politikommissær Rune Nilsson fortæller til B.T., at den 18-årige, som lørdag eftermiddag fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing Falster, udover at være sigtet for uagtsomt manddrab og for overdragelse af stoffet til afdøde, også er sigtet efter straffelovens paragraf 252.

'Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.'

Af hensyn til efterforskningen kan Rune Nilsson på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvorvidt det var til en privatfest, at den 16-årige tog stofferne, eller om flere andre har taget dem.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at vi ved, at der har været flere personer til stede. Desuden kan jeg sige, at vi efterfølgende har afhørt en stribe personer, men jeg kan ikke sige, om de personer har været til samme fest,« lyder det fra politikommissæren, som understreger, at det ikke er politiets vurdering, at den 18-årige, anholdte er bagmand i sagen.

»Vi vil meget gerne høre fra folk, der har viden om sagen. Hvis nogen derude har kendskab til eller ligger inde med stofferne, vil vi meget gerne i kontakt med dem. Der er ikke frit lejde, men vi vil meget gerne tale med folk, der ved noget, da man skal være yderst forsigtig med det her. Indtagelse af stofferne kan få uoverskuelige konsekvenser,« understreger Rune Nilsson.

Lignende dødsfald i området

I februar døde den 15-årige Adam Buk efter at have indtaget et stof af samme type. Han kom fra Haslev, som også ligger inden for Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds.

Ifølge DR valgte politiet dengang at anholde flere personer, hvilket førte til to retssager om uagtsomt manddrab.

I den ene blev en 17-årig dreng, der blev betragtet som mellemmand i sagen, dømt for uagtsomt manddrab, da han havde videresolgt stoffet til den 15-årige Adam Buk og hans kammerat.

Dommen lød på et halvt års fængsel, som dog ikke skulle afsones, hvis den dømte i stedet udførte 120 timers samfundstjeneste.