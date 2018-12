Jonas Sivkær Pettersen måtte på skadestuen, efter to betjente havde forvekslet ham med en butikstyv i Rema 1000.

»Mit hoved blev trykket ned mod asfalten,« siger han til B.T.

32-årige Jonas Pettersen har altid befundet sig på den rigtige side af loven. Han har aldrig gjort noget kriminelt og har ikke tidligere været anholdt.

»Jeg har generelt altid haft stor tillid til politiet. Det er mit indtryk, at de gør et godt stykke arbejde,« siger han.

Jonas Sivkær Pettersen har tydelige mærker på håndleddene efter en ubegrundet anholdelse. Foto: Privatfoto Vis mere Jonas Sivkær Pettersen har tydelige mærker på håndleddene efter en ubegrundet anholdelse. Foto: Privatfoto

Men tilliden til ordensmagten led et knæk lørdag aften, da han var på vej hjem fra en handletur i Rema 1000.

Jonas Sivkær Pettersen kom gående ad Kastrupvej på Amager i København ved 21.30-tiden, da en hvid varevogn med politiets logo på siden kørte op på fortovet foran ham.

Først troede han, at de spurgte om vej, men så sprang de to betjente ud og gik på ham.

»De lagde mig hårdt ned på jorden og gav mig håndjern på. Uden at indlede en dialog. Uden at sige, hvad det drejer sig om.

Uden at kropsvisitere mig eller undersøge min pose, hvor kvitteringen fra Rema 1000 lå,« fortæller Jonas Sivkær Pettersen.

Til daglig arbejder Jonas Sivkær Pettersen som journalist. Han har tidligere været ansat på B.T. og arbejder nu for Avisen.dk og Nyhedsbrevet A4.

Han har blandt andet skrevet om arbejdsforholdende i Købehavns Politi.

Mens han lå på jorden med håndjern på og den ene betjents knæ i ryggen, forsøgte han at forklare de to betjente, at han bare havde været ude og handle. Men de var ikke interesseret i at høre, hvad han havde at sige.

»'Du skal bare gøre, hvad vi siger'. Det sagde de igen og igen,« fortæller Jonas Sivkær Pettersen.

Mange tanker farede gennem hovedet på ham, og han blev i tvivl om, hvorvidt betjentene var ægte.

Jonas Sivkær Pettersen går til dagligt med toupé, men den blev revet af under anholdelsen. Foto: Privatfoto Vis mere Jonas Sivkær Pettersen går til dagligt med toupé, men den blev revet af under anholdelsen. Foto: Privatfoto

»Jeg gik i panik og forsøgte at vriste mig fri. Midt i tumulten blev mit hovedet trykket ned mod jorden,« fortæller Jonas Sivkær Pettersen.

En patruljebil med to andre betjente ankom til stedet. Jonas Sivkær Pettersen blev sat ind i bilen, hvor han måtte vente, mens de to første betjente talte med personalet i Rema 1000. Bagefter kom de ud og fortalte, at han var løsladt.

»Jeg får ingen undskyldning og ingen forklaring,« siger han.

De to menige betjente i patruljebilen tilbød at køre ham hjem, og det tog han imod. Men da han kom hjem, havde han ondt i nakken og kunne se i spejlet, at hans ansigt var blodigt og forslået. Derfor valgte han tage på skadestuen.

I dag har han meldt sig syg fra sit arbejde, og hans tillid til ordensmagten har lidt et alvorligt knæk.

»Kan det virkelig være rigtigt, at det her sker i en retsstat som Danmark? At almindelige borgere bliver anholdt på gaden uden grund på den måde?,« spørger han.

Jonas Sivkær Pettersen har siden fået en opringning fra Københavns Politi, hvor de gav ham en undskyldning, men sagen stopper ikke her. Han har tænkt sig at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Københavns Politi bekræfter hændelsesforløbet over for B.T. De har ikke yderligere kommentarer.