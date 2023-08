Tilbage i juli brugte en butikstyv et noget utraditionelt våben, da han blev taget på fersk gerning midt i et tyveri.

Episoden udspandt sig 6. juli i et supermarked på Frederiksgade i Aarhus C.

Den 43-årige mand stjal en pose med varer, men det opdagede en årvågen butiksmedarbejder, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Medarbejderen forsøgte at stoppe butikstyven, som dog valgte at slå medarbejderen i ansigtet med en sixpack dåseøl. Han stak efterfølgende af fra stedet, og det lykkedes ikke politiet at finde frem til gerningsmanden i første omgang.

Men onsdag gjorde manden igen opmærksom på sig selv, da han dukkede op i samme forretning. Her genkendte personalet ham, og vagterne på stedet lykkedes med at tilbageholde den 43-årige butikstyv, til politiet ankom.

Tyven bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus klokken 11.00. Her vil anklagemyndigheden gå efter at få manden varetægtsfængslet.

