Politiet har anholdt en sjette mand, der sættes i forbindelse med en grov sag om både vold og forsøg på kidnapning. Den 44-årige er torsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør og fængslet.

I forvejen er fem mænd på 44, 44, 44, 51 og 58 fængslet i sagen.

Både offeret og de sigtede i sagen er langtfra ukendte i de kriminelle miljøer. Og ifølge B.T.s foreløbige oplysninger kan beskyldninger om gæld fra kriminalitet være motivet til, at den 57-årige blev opsøgt ved 19-tiden på en adresse på Frederiksberg 1. august.

Her blev den 57-årige ifølge sigtelsen både slået, sparket og trampet på kroppen, ligesom han blev holdt fast, mens gerningsmændene bandt ham med strips og gaffertape om hals, hoved og hænder.

Desuden fik voldsofferet også stukket en fjernbetjening ind i munden og delvist ned i halsen.

Gjorde modstand

Den 57-årige gjorde voldsomt modstand ved overfaldet, der ikke forblev ubemærket i nabolaget, hvor tilfældige vidner tilkaldte politiet, der ankom til adressen, før overfaldsmændene nåede at tvinge ham ned i en ventende bil, der holdt på gaden.

Offeret er tidligere Bandidos-rocker. Han forlod ifølge B.T.s oplysninger klubben for en længere årrække siden. Han er tidligere dømt for blandt andet drab. For nogle år siden blev han tillige dømt for at have forsøgt at afpresse en pølsemand.

En af de fire har ligeledes en fjern fortid som medlem af en støtteklub til Bandidos, mens en af de andre har været sat i forbindelse med handel med hash.

Flere har desuden tidligere voldsdomme på det kriminelle cv. Det gælder også den 44-årige, der torsdag blev varetægtsfængslet.

Hos Københavns Politi vil man ikke bekræfte B.T.s oplysninger:

»Sagen er under efterforskning, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Derfor har jeg ikke yderligere kommentarer, « siger Knud Hvass, leder af afdelingen for Organiseret Kriminalitet, Københavns Politi.

